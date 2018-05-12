خروج ترامپ از برجام تاثیری برای کشورمان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاءالله اعزازی در گفتگویی با رسانه های گروهی با اشاره به خروج آمریکا از برجام تصریح کرد: بنده نیز اقدام رئیس جمهوری سخیف آمریکا در خروج از برجام را به فال نیک می گیرم و این اتفاق جدیدی نیست و تأثیری برای کشور ما نخواهد داشت.

وی افزود: پیشرفت های کشور ما در سایه تحریم ها حاصل شده است و کاملاً مشخص بود که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و دوباره ثابت شد که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست!

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: اگر در بحث برجام تعدادی از مردم درخواست داشتند که مسئولان کوتاه بیایند و با دنیا تعامل داشته باشند، همان مردم توجه کنند که آمریکایی ها و اروپایی ها اهل تعامل نیستند و از اول رابطه آن ها با ما خصمانه بوده است.

اعزازی با بیان اینکه دشمنان ما احمق هستند؛ گفت: تمام مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و قطع یقین تحت مدیریت داهیانه مقام معظم رهبری مردم ایران از این میدان نیز سربلند بیرون خواهند آمد.

وی سپس در خصوص وضعیت آشفته حاکم بر بازار ارز در کشور تصریح کرد: عمده مشکلی که در کشور در بحث بازار ارز به وجود آمد، مردم بودند و اگر افرادی که در بازار ارز مؤثر هستند با مسئولان همکاری کنند، قطعاً بازار ارز از تلاطم می افتد و به حالت اولیه برمی گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال اظهار کرد: البته مدیران اقتصادی و ارزی نیز در این ارتباط بی تقصیر نیستند و از آنجایی که احتمال تنش را احساس می کردند. در شرایطی که افراد معمولی شرایط را پیش بینی کرده بودند، مسئولان ارزی محل هایی که آسیب پذیر بودند بایستی برای آن محل ها تدبیر می کردند و دولت تدبیر و امید نیز باید پیش تر تدبیر می کرد تا اینکه امید به ناامیدی تبدیل نمی شد.

اعزازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری طرح های عمرانی شهرستان خاطرنشان کرد: پل روگذر میدان معلم بناب از طرح های بسیار مهم منطقه و تکمیل آن مطالبه جدی همشهریان است که در دو سال گذشته ۵۰ درصد پیشرفت داشته و امسال نیز برای تکمیل این پروژه ۵۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است که امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات مردم شاهد بهره برداری از این پروژه باشند.

وی همچنین از افتتاح استادیوم ورزشی ده هزار نفری بناب در سال ۸۹ خبرداد و گفت: این طرح هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امسال نیز برای تکمیل این پروژه ۷۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت جلوگیری از تخریب باغات در شهرستان بناب تأکید کرد: نباید به بهانه توسعه صنایع شاهد تخریب منابع طبیعی و باغات باشیم و نباید بگذاریم شهرستان بناب به سمت آلودگی رود و هر روز شاهد تخریب فضای سبز و باغات در منطقه باشیم.

اعزازی در خصوص روند کند اجرای طرح جاده بناب – نقده نیز اظهار کرد: این جاده به طول ۷ کیلومتر از طرف بناب احداث شده و با ادامه اجرای پروژه آزاد راه مراغه- هشترود آذربایجان شرقی نیز با ادامه پروژه بناب – نقده به کردستان عراق وصل خواهد شد و با توجه به اینکه شهرستان بناب در بحث صادرات نقش حیاتی دارد و با تقویت این زیرساخت ها شاهد وصل آزاد راه فوق به آزاد راه تهران – اربیل عراق خواهیم بود و جاده بناب- نقده نیز همزمان به آزاد راه تبدیل می شود و هم اکنون ۴ قطعه این پروژه فعال است.

وی در ادامه از اختصاص ۸۰۰ میلیون ریال به تکمیل زیرساخت های حوزه گردشگری شهرستان بناب خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در این حوزه در حال انجام است و از فرماندار محترم و مسئولان میراث فرهنگی شهرستان نیز انتظار داریم در خصوص معرفی ظرفیت های گردشگری بناب بیش از پیش تلاش کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی از بدهی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی مجتمع فولاد صنعت بناب خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مجلس مصوب کرده بانک ها بنگاه داری نکنند، فولاد بناب برای برون رفت از شرایط فعلی و بحران پیشنهاد داده که بانک ها در قبال مطالبات خود سهام بردارند و اگر این پیشنهاد تحقق نیابد، آینده فولاد بناب را تاریک می بینم که موضوع اخیراً در جریان سفر رئیس جمهور به استان به وزیر دادگستری نماینده دولت در این سفر اعلام شد که موضوع را با رئیس جمهور در میان بگذارند.

اعزازی یادآور شد: سالن ورزشی روستای روشت بزرگ تکمیل شده و بزودی به بهره برداری می رسد و احداث سالن های ورزشی در روستاهای آخوند قشلاق و قراء پنجگانه خانه برق نیز به پیمانکار واگذار می شود.

وی در خاتمه این گفتگوی خبری بزرگ ترین دغدغه و چالش شهرستان را کمبود آب اعلام کرد و ضمن توصیه مردم به صرفه جویی در مصرف آب شرب و آب کشاورزی گفت: خدا را شاکریم که به جهت بارش های رحمت اخیر این دغدغه تا حدودی رفع شده ولی همچنان کمبود آب در منطقه جدی است و امیدواریم سهم شهرستان از سدهای موجود منطقه تأمین و ارائه شود.