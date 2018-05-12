انتقال آب با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز در همایش مدیریت خشکسالی و بررسی مشکلات کشاورزان و روستاییان خوزستان اظهار کرد: برگزاری این گونه همایش ها بستر مناسبی برای طرح مشکلات و چاره اندیشی به منظور رفع آنها است.

وی با بیان اینکه کشاورزان گنجینه های مردم هستند، افزود: هر انسانی برای زندگی، تأمین معاش و حیات نیاز به گنجینه دارد و کشاورزان همان گنجینه های مردمی و انسانی جامعه هستند.

آیت الله حیدری افزود: خوراک، پوشاک و مسکن همه فرع حیات هستند ولی اصل حیات به وسیله کشاورزان تأمین می شود؛ انسان بدون غذا که از سوی کشاورزان تأمین می شود نمی تواند زنده باشد.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه همه کشاورزان در هر جای کره زمین چنین جایگاه والایی دارند، گفت: در ایران اسلامی کشاورزان خوزستانی با توجه به جلگه بی نظیر این استان و مستعد بودن این خوزستان به لحاظ خاک مستعد، آب، آفتاب و هوای مناسب از جایگاه ویزه ای برخودار هستند.

آیت الله حیدری بیان کرد: خوزستان تنها نقطه ای است که کشاورزان می توانند دو الی سه بار کشت داشته باشند ولی متأسفانه یک آسیب هایی برای پیشرفت این جلگه حاصلخیز وجود دارد.

وی یادآور شد: سه میلیون هکتار زمین حاصلخیز در خوزستان وجود دارد که در صورت نبود بجران ها اگر ۱۰۰ درصد نیاز کشور را تأمین نکند ولی ۸۰ درصد را تأمین می کند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی کشت و ترویج فرهنگ کشاورزی نوین عنوان کرد: فرهنگ سابق غرقابی را کنار بگذارند و در همه نقاط ثابت شده که خشکه کاری نتیجه ای کمتر از غرقابی ندارد.

وی گفت: انتقال آب خوزستان سیسات غلطی است که از رژیم پهلوی آغاز و توسط دولت های بعد انقلاب تداوم پیدا کرده و امروز به آثار زیانبار این سیاست غلط می رسیم.

آیت الله حیدری اظهار کرد: مشکلات این سیاست غلط تنها دامن گیر خوزستان نبوده بلکه دامنگیر کل کشور شده است؛ بحث ریزگردها که از آثار زیانبار انتقال آب است تنها در خوزستان نیست و حداقل ۲۱ استان کشور تحت تأثیر آن قرار می گیرند.

وی ادامه داد: مواقع بروز ریزگرد تنها مدارس تعطیل نمی شود بلکه صنعت نفت هم با مشکل مواجه می شود و نفت هرچند فقط دودش به چشم خوزستان می رسد ولی عایداتش برای همه کشور است.

امام جمعه موقت اهواز یادآور شد: سدهای خوزستان ۸۰ درصد نیروی برق آبی کشور را تأمین می کند و با کاهش ذخیره آب در پشت سدها کل کشور متضرر می شود.

آیت الله حیدری با بیان اینکه انتقال آب با آرمان های انقلاب و عدالت اجتماعی سازگاری ندارد، طرح سوال کرد: کدام دولت عادل و عاقل به خودش اجازه می دهد نقطه ای را به قیمت نابود شدن یک استان دیگر آباد کند؟

وی اظها ر کرد: چرا باید برنج کاری، گندم کاری یا نیشکر خوزستان تعطیل و یا نخیلات استان آسیب ببینند. دو میلیون اصله نخل خوزستان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد از انتقال آب ضربه دیده است.

امام جمعه موقت اهواز گفت: به جای این کارها کارخانه ذوب آهن اصفهان را جابجا کنند یا فضای سبز این استان که حتی بالای درختان را درختکاری کردند را کاهش بدهند.

آیت الله حیدری بیان کرد: اجرای طرح های انتقال آب و وزارت نیرو دست آنها است و هرکاری بخواهند انجام دهند و نمایندگان مجلس هم که طرح دو فوریتی ممنوعیت آب را مطرح می کنند نیز با مخالفت اکثریت آرا مواجه می شوند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: هرچند این ارائه طرح ها در مجلس خوب است ولی باید روشنگری را افزایش و ابعاد و آثار زیان بار انتقال آب که ابعاد ملی دارد را بیشتر شفاف سازی کنیم.