۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

استاندار اردبیل خواستار شد؛

ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در بحث اشتغالزایی به‌کار گرفته شود

اردبیل – استاندار اردبیل با اشاره به مشکل بیکاری به عنوان مهمترین دغدغه جوانان گفت: باید برای رفع این مشکل و توسعه اشتغالزایی از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح خط تولید واحد فناور دانش بنیان در اردبیل افزود: این شرکت ها می توانند در زمینه های مختلف باعث رشد و شکوفایی جوانان استان شوند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد ۲۰ هزار شغل در اردبیل تصریح کرد: امسال ایجاد این تعداد شغل برای دستگاه های دولتی استان ابلاغ و تاکید شده که در این راستا از تمام ظرفیت ها استفاده شود.

استاندار اردبیل یکی از این ظرفیت ها را شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و یادآور شد: باید از امکانات استانی و ملی جهت رشد و توسعه موضوعات دانش بنیان بهره بگیریم.

وی ورود مراکز دانشگاهی برای توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان و بالطبع ایجاد اشتغال برای جوانان را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: باید دانشگاه ها در اجرای طرح های دانش بنیان و ایجاد اشتغال برای جوانان تلاش و برنامه ریزی کنند.

بهنام جو افزایش همکاری بین مراکز دانشگاهی و سازمان ورزش و جوانان را مورد تاکید قرار داد و افزود: این همکاری و همراهی در دستیابی به اهداف و حل مشکل جوانان و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.

وی در عین حال به ایجاد دانشگاه گردشگری توسط شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و متذکر شد:  ساختمان دانشگاه گردشگری مشخص و مجوز آن اخذ شده و قرار است موضوعات مختلف گردشگری، آژانس های گردشگری، هتلداری و... در این دانشگاه آموزش داده می شود.

محمد میرزایی ناطق

