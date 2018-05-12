به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح خط تولید واحد فناور دانش بنیان در اردبیل افزود: این شرکت ها می توانند در زمینه های مختلف باعث رشد و شکوفایی جوانان استان شوند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد ۲۰ هزار شغل در اردبیل تصریح کرد: امسال ایجاد این تعداد شغل برای دستگاه های دولتی استان ابلاغ و تاکید شده که در این راستا از تمام ظرفیت ها استفاده شود.

استاندار اردبیل یکی از این ظرفیت ها را شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و یادآور شد: باید از امکانات استانی و ملی جهت رشد و توسعه موضوعات دانش بنیان بهره بگیریم.

وی ورود مراکز دانشگاهی برای توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان و بالطبع ایجاد اشتغال برای جوانان را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: باید دانشگاه ها در اجرای طرح های دانش بنیان و ایجاد اشتغال برای جوانان تلاش و برنامه ریزی کنند.

بهنام جو افزایش همکاری بین مراکز دانشگاهی و سازمان ورزش و جوانان را مورد تاکید قرار داد و افزود: این همکاری و همراهی در دستیابی به اهداف و حل مشکل جوانان و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.

وی در عین حال به ایجاد دانشگاه گردشگری توسط شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: ساختمان دانشگاه گردشگری مشخص و مجوز آن اخذ شده و قرار است موضوعات مختلف گردشگری، آژانس های گردشگری، هتلداری و... در این دانشگاه آموزش داده می شود.