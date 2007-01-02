دکتر محمد علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر اعدام صدام را در راستای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی دانست و گفت: آمریکایی ها با اعدام زود هنگام صدام به اتهام قتل عام دجیل از فاش شدن همکاری صدام با آمریکا و اروپا در مورد تجاوز به ایران و اشغال کویت جلوگیری کرده اند.

وی افزود: باید توجه داشت که با اعدام صدام اسرار همکاری صدام با CIA و فروش سلاح های شیمیایی توسط آمریکا به صدام همچنان پنهان مانده است.

مهتدی با بیان اینکه آمریکایی ها در جریان اعدام صدام با صحنه سازی ماهرانه به گونه ای وانمود کردند که شیعیان عامل اعدام صدام بوده اند، ادامه داد: صدام اسیر جنگی خود آمریکایی ها بود و خود آمریکا او را اعدام کرد.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه آمریکا در پی ساختن یک قهرمان اسلامی از صدام است، خاطر نشان کرد: فیلم دوم اعدام صدام که توسط یک افسر آمریکایی و با دوربین گوشی موبایل گرفته شده، فیلمی کاملا مونتاژ شده است.

وی افزود: شنیدن صدای صلوات در فیلم مذکور با پسوند "وعجل فرجهم "و پخش این فیلم در سطح وسیع در راستای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی صورت گرفته است.