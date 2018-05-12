۲۵هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بیات نژاد در مراسم معارفه خود که امروز در بهزیستی استان تهران برگزار شد، افزود: در حال حاضر ۱۹ هزار معلول و ۲۵ هزار زن سرپرست خانوار در استان تهران تحت پوشش هستند که بهزیستی خدمات لازم را به آنها ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه ۲۷ هزار معلول پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند، گفت: استان تهران به دلیل مهاجرت پذیری بالایی که دارد آسیب های اجتماعی در آن بیش از سایر استان هاست و به همین دلیل با سرریز بودن آسیب های اجتماعی مواجه هستیم.

سرپرست بهزیستی استان تهران، ادامه داد: زیاد بودن آسیب ها را نباید تهدید در نظر بگیریم چرا که به همان اندازه با ظرفیت بالای این مراکز NGO های فعال، افراد نیکوکار و خیر و دستگاه های استانی و ملی مواجه هستیم.

به گفته وی، به دلیل ظرفیت های بالایی که در تهران وجود دارد، فرصت طلایی برای کار کردن در استان وجود دارد.

همچنین در این مراسم مدیرکل سابق بهزیستی استان تهران نیز با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ شریک اجتماعی در بهزیستی استان فعال هستند، گفت: از این طریق توانستیم ۱۱ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد کنیم.

اصغر باقری با تاکید بر اینکه برنامه های بهزیستی در جهت شناخت فرصت ها و سرعت دهی در عملیات انجام می شود، گفت: چنانچه سازمانی پویا و مترقی نیست فقط و فقط به دلیل مدیران آن است چرا که در برخی مواقع مدیر مانع ترقی می شود.

وی از تسهیل در واگذاری مراکز و فرزندخواندگی ها خبر داد و گفت: نسبت به گذشته واگذاری ها در تهران راحت تر شده و همچنین دیگر وجود کودکان خیابان و معتادان متجاهر بحرانی نیست بلکه به مشکل تبدیل شده است.