ایجاد ۴ پست قرنطینه برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای پرندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رشیدی پیش از ظهر شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار داشت: مبارزه با دام قاچاق نقش موثری در زمینه حفاظت از سرمایه دامی استان و کشور دارد و اقدامات خوبی در سال گذشته در سطح استان کرمان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه باید در زمینه مبارزه با قاچاق دام باید هوشمندانه عمل کنیم، گفت: اینکه در سطح استان کرمان تعداد پست های قرنطینه متعددی ایجاد کنیم عملا امکان پذیر نیست.

رشیدی عنوان کرد: پست قرنطینه بر حسب ضرورت در مناطق در حال احداث است و در زمینه جلوگیری از ورود بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان چهار پست قرنطینه در سطح استان ایجاد کرده ایم .

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: پست قرنطینه انار با امکانات لازم به صورت شبانه روزی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در مقاطعی دام قاچاق از مرزهای شرقی کشور وارد می شود، بیان کرد: امسال امکان افزایش ورود دام قاچاق به دلیل خشکسالی به استان کرمان وجود دارد.

رشیدی تصریح کرد: پلاک کوبی دام ها اقدام خوب و موثری بود که در سال های گذشته در سطح استان کرمان برای جلوگیری از ورود دام قاچاق انجام شده است و باید ادامه یابد و این کار در جنوب استان نا تمام مانده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان بیان کرد: لازم است پلاک کوبی دام در جنوب استان کرمان با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی تصریح کرد: امسال به دلیل خشکسالی بسیاری از افراد متقاضی خروج دام از استان هستند در خواست داریم سازمان جهاد کشاورزی این موضوع را بررسی کنند که واقعا این دام ها به قصد تعلیف برده می شود یا اینکه قصد خروج دام را از کشور دارند.

رشیدی ابراز داشت: تب کریمه کنگو در فصل گرما و فعالیت کنه ها مطرح می شود که یک از مشکلات ما در این زمینه دام قاچاق است و برنامه سم پاشی به صورت کامل در حال انجام است تا جلوگیری از این بیماری صورت گیرد.