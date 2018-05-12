برگزاری سمینار «همسایگان در گفتمان سیاست خارجی مقام معظم رهبری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، سمینار «همسایگان در گفتمان سیاست خارجی مقام معظم رهبری» با همکاری موسسه مطالعات ایران و اوراسیا و موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ۲۴ اردیبهشت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

این سمینار با هدف بررسی دیدگاه های مقام معظم رهبری در منطقه اوراسیا و با محوریت سیاست خارجی، سیاست همسایگی، رویکرد فرهنگی – تمدنی و ژئوپلیتیک راهبری منطقه اوراسیا برگزار می شود.

در این سمینار ابوذر ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابراهیم بزرگر، محمدباقر خرمشاد، محمدرضا دهشیری و سیدرضا موسوی نیا و سفرای سابق کشور در ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان در این کنفرانس سخنرانی می کنند.