پس از خدماترسانی سرویس درخواست خودروی اسنپ در حدود ۴۰ شهر بزرگ و کوچک ایران، اکنون سایر خدمات این اپلیکیشن در حال گسترش است. اسنپباکس و اسنپبایک، دو سرویس موتوری اسنپ، در شهر اصفهان فعال شدند و اکنون مردم این شهر میتوانند برای جابهجایی بسته یا سفر با موتور اسنپ بگیرند. بهاینترتیب اصفهان پس از تهران و مشهد سومین شهری است که اسنپباکس و اسنپبایک در آن آغاز به کار میکنند.
با اسنپ، اسنپباکس بگیرید
کاربران اسنپ در شهر اصفهان میتوانند همانند سرویس درخواست خودروی اسنپ، به سادگی از طریق اپلیکیشن اسنپ از دو سرویس موتوری اسنپباکس و اسنپبایک استفاده کنند.
اسنپباکس، به دنبال تغییر روش ارسال کالا و تسهیل آن برای درخواستدهندگان و صاحبان کسبوکارهاست. اغلب کسبوکارها، در روش سنتی ارسال کالا، موتورسوارانی را برای انجام پیکهایشان استخدام میکنند و در نتیجه هزینه زیادی را متحمل میشوند. اسنپ باکس ارسال با کمترین هزینه، در سریعترین زمان، به شکل مطمئن و سادهتر را فراهم کرده است.
درصورتیکه به صورت روزانه ارسالهای محدودی دارید، میتوانید درخواست خود را از طریق اپلیکیشن اسنپ ثبت کنید. اما اگر برای کسبوکار خود نیاز دارید که به طور همزمان درخواست چند پیک موتوری داشته باشید، پیشنهاد میکنیم سری به وبسایت اسنپباکس به آدرس http://goo.gl/eagSvp بزنید و در منوی اصلی گزینه «پنل سازمانی» ثبتنام کنید. به این ترتیب کسبوکار شما در اولویت قرار میگیرد و به محض آغاز کار پنلسازمانی اسنپباکس میتوانید از خدمات این سامانه بهرهمند شوید. با پنل سازمانی اسنپ میتوانید به تعداد دلخواه و همزمان اسنپباکس بگیرید تا مرسولههایتان به موقع به دست مشتریان و شرکای تجاریتان برسد.
با اسنپبایک ترافیک را دور بزنید
برای درخواست اسنپباکس، ویژه ارسال بسته، و اسنپبایک، موتور ویژه مسافر، کافی است اپلیکیشن اسنپ را اجرا کنید. اگر در ساعات اوج ترافیک عجله دارید و میخواهید سریع به مقصد برسید، میتوانید با اسنپبایک ترافیک را دور بزنید. شما در هنگام سفر با اسنپبایک، مشمول بیمه مسافر میشوید.
اصفهان سومین شهری است که خدمات اسنپباکس و اسنپبایک در آنها فعال شده است. میتوانید با خیالی آسوده و با اعتماد به ناوگان اسنپ در هر کجای شهر اصفهان درخواست اسنپباکس دهید و بستههای خود را در سریعترین زمان به مقصد برسانید. در روزهای شلوغ سال و ساعات ترافیک نیز اسنپبایک کنار شماست تا بتوانید بدون دغدغه در شهر سفر کنید.
