  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

امام جمعه اهر:

معلمان و دانش‌آموزان اهر با کمبود تجهیزات و فضای فیزیکی مواجهند

معلمان و دانش‌آموزان اهر با کمبود تجهیزات و فضای فیزیکی مواجهند

اهر - امام جمعه اهر گفت: معلمان و دانش‌آموزان روستایی در منطقه ارسباران و شهرستان اهر با مشکلات متعددی از جمله فضا و تجهیزات روبرو هستند، متأسفانه مدارسی داریم که کلنگی و تخریبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده صبح امروز شنبه در سومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه یار شهرستان اهر با اشاره به اینکه هر قدر انسان در راه خیر قدم بردارد همان اندازه مورد توجه پروردگار قرار می‌گیرد، اظهار داشت: حضور فعالانه خیرین مدرسه‌ساز در جشنواره‌های قبلی شهرستان اهر نتایج ارزشمندی را به همراه داشت.

وی بر اهمیت علم در جوامع اسلامی و توجه ویژه دین اسلام به علم تأکید کرد، افزود: کارنامه جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه در زمینه تولید علم درخشان است چراکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص علم و سایر حوزه‌ها متکی به دیگران بودیم اما بعد از انقلاب هرچه که به دست آورده‌ایم به برکت نظام و انقلاب اسلامی بوده است.

امام جمعه اهر بابیان اینکه علم برای هر کشوری اقتدار آفرین است، گفت: همواره تلاش بر این بوده تا نسل جوان جامعه که امانتی گران بهاء هستند بدون هیچ کم و کاستی در حوزه آموزشی و پرورشی به تحصیل مشغول باشند.

حاجی‌زاده تصریح کرد: معلمان و دانش‌آموزان روستایی در منطقه ارسباران و شهرستان اهر با مشکلات متعددی من‌جمله فضا و تجهیزات روبرو هستند، متأسفانه مدارسی داریم که کلنگی و تخریبی هستند اما دانش‌آموزان بااین‌وجود در آن تحصیل می‌کنند که لازم است برای بازسازی و تجهیز ازاین‌دست مدارس در اهر مسئولان کشوری همت به خرج دهند.

وی با ذکر اینکه احسان و انفاق پیش از مرگ هر انسان می‌تواند توشه‌ای برای آخرت باشد، اضافه کرد: شاید زمانی که در حیات هستیم اگر انفاق و احسان نکنیم در آخرت حسرت این روزها را بکشیم و یکی از زمینه‌هایی که می‌توان در امورات خیریه سهیم بود، مدرسه‌سازی و رسیدگی به امور فقرا است.

امام جمعه اهر، مدرسه‌سازی را نمونه بارز صدقه جاریه عنوان کرد، یادآور شد: هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کند به‌نوعی مدیون آموزش و پرورش است و ِدین ما از آنجایی است که در کلاس درس معلمان آنچه را که نمی‌دانستیم آموخته‌ایم.

حاجی‌زاده با تأکید بر این‌که ملت ایران با نظام اسلامی و به برکت ولایت در دنیا عزت یافته و عزیز شده‌اند، ابراز داشت: علت این‌که چرا آمریکایی‌ها با ایرانیان سر ناسازگاری دارند مشخص است چون تاکنون در برابر استکبار جهانی سر خم نکرده‌ایم، آمریکا به کشورهای مسلمان ظلم می‌کند و جمهوری اسلامی مخالف ظلم و ستم در دنیاست.

وی بیان داشت: رئیس‌جمهور آمریکا که توافق بین‌المللی هسته‌ای را پاره می‌کند در واقع بهانه‌ای بیش نیست چون قصد دارد تا چیزی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و نهایتاً این ملت و کشور را تحت سلطه درآورد این در حالی است که ما در برابر تحریم‌ها و جنگ ساله تحمیلی بی‌جهت نه ایستاده‌ایم که امروز به خاطر یک توافق همه‌چیزمان را در اختیار آمریکا قرار دهیم.

کد مطلب 4294333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها