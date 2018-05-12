به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده صبح امروز شنبه در سومین جشنواره خیرین مدرسهساز و مدرسه یار شهرستان اهر با اشاره به اینکه هر قدر انسان در راه خیر قدم بردارد همان اندازه مورد توجه پروردگار قرار میگیرد، اظهار داشت: حضور فعالانه خیرین مدرسهساز در جشنوارههای قبلی شهرستان اهر نتایج ارزشمندی را به همراه داشت.
وی بر اهمیت علم در جوامع اسلامی و توجه ویژه دین اسلام به علم تأکید کرد، افزود: کارنامه جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه در زمینه تولید علم درخشان است چراکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص علم و سایر حوزهها متکی به دیگران بودیم اما بعد از انقلاب هرچه که به دست آوردهایم به برکت نظام و انقلاب اسلامی بوده است.
امام جمعه اهر بابیان اینکه علم برای هر کشوری اقتدار آفرین است، گفت: همواره تلاش بر این بوده تا نسل جوان جامعه که امانتی گران بهاء هستند بدون هیچ کم و کاستی در حوزه آموزشی و پرورشی به تحصیل مشغول باشند.
حاجیزاده تصریح کرد: معلمان و دانشآموزان روستایی در منطقه ارسباران و شهرستان اهر با مشکلات متعددی منجمله فضا و تجهیزات روبرو هستند، متأسفانه مدارسی داریم که کلنگی و تخریبی هستند اما دانشآموزان بااینوجود در آن تحصیل میکنند که لازم است برای بازسازی و تجهیز ازایندست مدارس در اهر مسئولان کشوری همت به خرج دهند.
وی با ذکر اینکه احسان و انفاق پیش از مرگ هر انسان میتواند توشهای برای آخرت باشد، اضافه کرد: شاید زمانی که در حیات هستیم اگر انفاق و احسان نکنیم در آخرت حسرت این روزها را بکشیم و یکی از زمینههایی که میتوان در امورات خیریه سهیم بود، مدرسهسازی و رسیدگی به امور فقرا است.
امام جمعه اهر، مدرسهسازی را نمونه بارز صدقه جاریه عنوان کرد، یادآور شد: هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی میکند بهنوعی مدیون آموزش و پرورش است و ِدین ما از آنجایی است که در کلاس درس معلمان آنچه را که نمیدانستیم آموختهایم.
حاجیزاده با تأکید بر اینکه ملت ایران با نظام اسلامی و به برکت ولایت در دنیا عزت یافته و عزیز شدهاند، ابراز داشت: علت اینکه چرا آمریکاییها با ایرانیان سر ناسازگاری دارند مشخص است چون تاکنون در برابر استکبار جهانی سر خم نکردهایم، آمریکا به کشورهای مسلمان ظلم میکند و جمهوری اسلامی مخالف ظلم و ستم در دنیاست.
وی بیان داشت: رئیسجمهور آمریکا که توافق بینالمللی هستهای را پاره میکند در واقع بهانهای بیش نیست چون قصد دارد تا چیزی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و نهایتاً این ملت و کشور را تحت سلطه درآورد این در حالی است که ما در برابر تحریمها و جنگ ساله تحمیلی بیجهت نه ایستادهایم که امروز به خاطر یک توافق همهچیزمان را در اختیار آمریکا قرار دهیم.
