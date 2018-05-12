۲۸۰ خانه با کمک بسیج برای مددجویان کمیته امداد خوزستان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موصلی ظهر امروز شنبه در مراسم امضای توافقنامه نامه احداث و بازسازی خانه های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بسیج سازندگی خوزستان اظهار کرد: در سال گذشته با همکاری بسیج سازندگی خوزستان و کمیته امداد ۲۸۰ واحد مسکونی برای خانواده های مددجویان و نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و ساکن مناطق محروم استان ساخته شد که کار ارزشمندی بود.

وی افزود: موضوع این توافقنامه بهره گیری از ظرفیت های مشترک بسیج سازندگی و سپاه در راستای پیشبرد سیاست های محرومیت زدایی و توانمندسازی نیازمندان و اقشار تحت پوشش کمیته امداد استان است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: ۴۰۰ واحد مددجویان روستایی شهرهای مختلف استان احداث و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب این توافقنامه تعمیر و مرمت و بازسازی می شود.

موصلی گفت: در مجموع ۱۷۰۰ خدمت در بخش مسکن در قالب توافق نامه بین بسیج سازندگی و کمیته امداد استان به مددجویان ما ارائه می شود.

وی ادامه داد: به ازای هر واحد ۲۵۰ میلیون ریال پرداخت می شود که ۱۵۰ میلیون ریال به صورت بلاعوض و ۱۰۰ میلیون ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه از طرف کمیته امداد امام خوزستان برای احداث مسکن مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده و باقی با بهره گیری از ظرفیت های سپاه و بسیج سازندگی تأمین می شود.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان بیان کرد: وظیفه خود می دانم از همکاری مجموعه ارزشمند سپاه در سطح ملی و استانی تشکر و قدردانی کنم و با همکاری این مجموعه ارزشمند توفیقات قابل توجهی در راستای پیشبرد سیاست های کمیته امداد در عرصه توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در زمینه های مختلف که از مولفه‌های تاثیر گذار توانمندسازی خانواده ها بود صورت گرفته است.

موصلی در پایان عنوان کرد: افزایش همکاری های مشترک به تحقق منویات مقام معظم رهبری می انجامد و عملیاتی شدن راهبردهای کاهش فقر و توانمندسازی نیازمندان و تامین مسکن مددجویان کمیته امداد از اهداف انعقاد این توافقنامه است.