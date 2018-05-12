به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در دیدار «رشید مردوف» با اشاره به سفر اخیر خود به ترکمنستان و با قدردانی از میزبانی خوب دولت و ملت ترکمنستان، اجرای سریع توافقات میان تهران – عشق آباد را در راستای منافع دو ملت برشمرد و تاکید کرد: هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط دو کشور نیست و ضروری است که این روابط در همه عرصه ها توسعه یابد.

رئیس جمهور اجرای توافقات در زمینه سواپ انرژی، انتقال برق، تقویت همکاری های ترانزیتی، فعال کردن خطوط راه آهن و جاده و ارائه تسهیلات و توسعه همکاری های تجاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: شرکتهای ایرانی آماده ارائه خدمات فنی – مهندسی به ترکمنستان و اجرای طرحهای مرتبط از جمله احداث اتوبان ها و خطوط جاده ای در این کشور هستند.

روحانی توسعه همکاری های علمی، دانشگاهی و شرکتهای فعال در عرصه فناوری های نوین میان دو کشور را ضروری خواند و با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی مردم ایران و ترکمنستان در کنار جاذبه های تاریخی دو کشور، گفت: تسهیل رفت و آمد مردم و تقویت توریسم می تواند روابط دو کشور را در همه عرصه ها نیز توسعه دهد.

رئیس جمهور با دعوت از همتای ترکمنستانی خود برای سفر به ایران، اظهارداشت: دولت ایران برای توسعه روابط صمیمانه و توسعه یافته با ترکمنستان در همه زمینه ها مصمم است.

وزیر خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار ضمن تقدیم پیام کتبی رئیس جمهور کشورش به روحانی، تاکید کرد که دولت ترکمنستان برای تحکیم و تعمیق روابط خود با تهران، اراده بسیار مستحکمی دارد و ما خواهان انعقاد قراردادهای بلندمدت با تهران در همه زمینه های مورد علاقه دو طرف هستیم.

«رشید مردوف» به اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی میان دو ملت ایران و ترکمنستان اشاره و تاکید کرد که این اشتراکات عمیق دو ملت، پایه های محکمی را برای توسعه روابط همه جانبه تهران – عشق آباد ایجاد کرده است.

وی با اشاره به همراهی مقامهای ارشد کشورش در حوزه های اقتصادی در سفر به تهران گفت: دو کشور ظرفیتهای گسترده ای برای همکاری در همه حوزه ها از جمله انرژی و ترانزیت دارند که در این سفر پیرامون تقویت این همکاری ها و راههای تسریع در اجرای توافقات گسترده میان دو کشور در بخش های انرژی، سواپ و ترانزیت، بحث و تبادل نظر خواهد شد.