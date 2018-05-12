۷۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت چغندرقند اختصاص یافت

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت چغندر اختصاص یافت، اظهار داشت: محدودیت های برای کشت چغندر در سطح استان اندیشیده شده است.

وی عنوان کرد: کاهش بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری موجب کاهش منابع آب کشارزی شده است که محدودیت های در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف آب اندیشیده شده است.

کشت چغندر قند به صورت نشایی در چهارمحال و بختیاری انجام می شود

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر کشت چغندر قند به صورت نشایی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است که میزان مصرف آب را کاهش می دهد.

وی بیان کرد: کشت چغندر قند در سطح استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و تا ۱۵ خرداد ماه در این استان ادامه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۹۲ هزار تن چغندر قند در سال گذشته در چهارمحال و بختیاری تولید شد.