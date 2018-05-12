۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۷

فرمانده بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان:

۸۰۰ مسکن مددجویان کمیته امداد در خوزستان بازسازی و نوسازی می‌شود

اهواز- فرمانده بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: ۸۰۰ مسکن مددجویان کمیته امداد استان در قالب این تفاهم نامه بازسازی و نوسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام ممبینی ظهر امروز در مراسم امضای تفاهم نامه احداث و بازسازی خانه های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خوزستان اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف بازسازی و نوسازی و احداث مسکن مددجویان کمیته امداد استان امضاء شد و طی مدت ۲ سال اجرا می شود.

وی افزود: ۸۰۰ مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خوزستان در قالب این تفاهم نامه تعمیر و بازسازی می شود.

فرمانده بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: ۲۵۰ مسکن در سال ۹۷ احداث و تعمیر و بازسازی و نوسازی و کار تعمیر و نوسازی ۲۵۰ مسکن دیگر هم در سال ۹۸ انجام می شود.

سرهنگ ممبینی ادامه داد: برای احداث و تعمیر و بازسازی این منازل ۲۵۰ میلیون ریال از طرف بسیج سازندگی و ۱۵۰ میلیون ریال از طرف کمیته امداد برای این کار در نظر گرفته شده است.

