چین آماده است جایگزین توتال در ایران شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، غول انرژی چین، سیانپیسی، آماده است در صورتی که توتال به علت تحریمهای آمریکا ، مجبور به ترک ایران شود، سهام این شرکت در پروژه گاز پارس جنوبی را خریداری کند.
منابع صنعتی خبر دادند: در حال حاضر احتمال خروج توتال بسیار بالاست و تحت این سناریو، سیانپیسی آماده است تا به طور کامل این پروژه را در دست بگیرد.
یک منبع دیگر گفت: سیانپیسی پیشبینی کرده است به احتمال بسیار بالا تحریمهای آمریکا دوباره (بر علیه ایران) وضع شوند.
میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان است که در یک منطقه متمرکز یافت شده است. توتال ۵۰.۱ درصد در پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سهم دارد، درحالیکه چین ۳۰ درصد سهام را به خود اختصاص داده است و باقی سهام به شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، پتروپارس، تعلق دارد.
با قیمتهای فعلی گاز، تخمین زده میشود که ارزش کل ذخایر پارس جنوبی، حدود ۲.۹ تریلیون دلار باشد. ایران در این میدان با قطر شریک است. توتال در سال ۲۰۱۷ قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با ایران امضا کرد و سرمایهگذاری اولیه ۱ میلیارد دلاری انجام شد. این شرکت فرانسوی اولین شرکت غربیای است که پس از امضای توافق هستهای در سال ۲۰۱۵، در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری کرده است.
در ماه مارچ مدیرعامل توتال، پاتریک پویانه، اعلام کرد در صورتی که آمریکا تصمیم بگیرد تحریمهای ایران را بازگرداند، این شرکت به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا، برای ادامه دادن فعالیتهای توسعه میدان گازی خواهد بود.
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