اختصاص ۶ میلیارد تومان برای خرید کتب خطی و اسناد تاریخی در سال۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بروجردی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر شنبه در شهرستان رشت برگزار شد، با بیان اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مهم‌ترین منبع نظام برای حفظ ونگهداری اسناد در حوزه حفظ میراث فرهنگی است، افزود: در حال حاضر ۱۲ شعبه استانی در کشور در این حوزه فعال هستند که باید به ۳۰ شعبه افزایش یابند.

وی اظهار کرد: ایجاد دفتر در استانداری ها در صورت عدم وجود شعبه مستقل یکی از برنامه های سازمان اسناد و کتابخانه های ملی است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه با اشاره به مجموع کتب خطی نگهداری شده در این سازمان، تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار جلد کتب خطی و سه میلیون کتاب چاپی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه های ملی است که در این راستا میلیون‌ها سند تاریخی در اختیار اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ درصد از اسناد تاریخی موجود در سازمان به‌ صورت دیجیتال و الکترونیکی درآمده است٬ افزود: تلاش شده تا اعتبارات و بودجه این سازمان در حوزه تامین حقوق پرسنل و ۲۰ درصد آن نیز در بهینه‌سازی شرایط نگهداری اسناد قرار گیرد.

بروجردی با تاکید بر اینکه اسناد و کتب خطی تاریخی که در آرشیو شخصی نگهداری می‌شود متعلق به تمام ملت ایران است از مردم خواست با اهدای اسناد و کتب خطی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پژوهشگران و آیندگان را از وجود این اسناد بهره مند سازند.

وی با اشاره به اعتبارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای خرید ٬ حفظ کتب و اسناد خطی و تاریخی٬ خاطرنشان کرد: در سال گذشته جهت خرید کتب خطی ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و سال جاری نیز شش میلیارد تومان جهت خرید کتب خطی و اسناد تاریخی تخصیص یافته است.



رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به اهمیت نگه داری اسناد نیز اشاره کرد و گفت: هنوز در باور نهادهای دولتی آرشیو مرکز اسناد شکل نگرفته تا اسناد را در اختیار این سازمان بگذارند به همین دلیل یکی از دغدغه های حضور در گیلان نیز انتقال این حساسیت به نهادهای مختلف است.

وی دغدغه فعلی استان گیلان را ایجاد فضای فیزیکی استاندارد عنوان و اظهار کرد : خوشبختانه اکنون با توجه به تلاش‌های صورت گرفته، استانداردها برای مسئولان گیلانی شناخته‌ شد، اما فضای فیزیکی همچنان برای ادامه کار فراهم نیست.

بروجردی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسمی برای تقدیر از اهداگران ٬ افزود: یکی از برنامه ساخت تندیس از اهداگران بوده تا بدانند این اقدام آنها در راستای حفظ میراث فرهنگی اثرگذار است.