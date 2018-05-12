یک لرستانی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه انتخابات شورای مرکزی سازمان معلمان کشور که در تهران برگزار شد، از بین ۱۳ عضو منتخب شورای مرکزی این سازمان نام «حشمت الله عبدی» از پرسنل شاغل در آموزش و پرورش لرستان نیز به چشم می خورد.

انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت ۳ سال و بازرسان برای مدت یک سال خواهد بود. این سازمان به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و آئین نامه آن تشکیل شده است. مرکز اصلی سازمان معلمان کشور در تهران و در صورت لزوم می تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ در استان ها و شهرستان ها با اطلاع فرمانداری دفتر این سازمان ایجاد شود.

اسامی منتخبین چهارمین کنگره سازمان معلمان به شرح زیر است:

۱- طاهره نقی ۱۵۹ رای

۲- محمد داوری ۱۵۴ رای

۳- رامین کریمی نیا ۱۳۶ رای

۴- یوسف بهارلو ۱۲۴ رای

۵- مونا امیدی ۱۲۲ رای

۶- علی تفکری ۱۱۰ رای

۷- مسلم ورمزیار ۱۰۹ رای

۸- گودرز بهرامی ۱۰۸ رای

۹- رفیق مصطفایی ۹۵ رای

۱۰- شبنم حیرانی ۹۰ رای

۱۱- محمد تقی سبزواری ۸۸ رای

۱۲- عباس کاظمی ۷۳ رای

۱۳- حشمت الله عبدی ۷۱ رای

۱۴- طاهره ملک زاده ۷۰ رای

۱۵- مهرداد اسلامی ۶۴ رای

اعضای علی البدل:

۱- اسماعیل خیرآبادی

۲- اکبر زارعین

۳- حمید سروش زاده

۴- یوسف اصغری

۵- علی حسنی پارسا