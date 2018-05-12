ظریف: آماده توسعه و تعمیق روابط دو جانبه با ترکمستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزراء و وزیر امورخارجه ترکمنستان که در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی به کشورمان سفر کرده بعد ازظهرامروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ترکمنستان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: ما آمادگی داریم در زمینه های مختلف روابط با جمهوری اسلامی ایران را توسعه دهیم

ظریف نیز در این دیدار از توسعه همکاری های بین دوکشور در زمینه های سیاسی اقتصادی ، فر هنگی و مردمی استقبال کرد و افزود: در زمینه افزایش همکاری ها هیچ محدودیتی نداریم و آماده توسعه و تعمیق روابط دو جانبه با کشور همسایه ترکمستان هستیم.

طرفین همچنین در این دیدار در خصوص طیف وسیعی از زمینه های همکاری از جمله پروژه های گاز ، سوآپ، صنعت، کشاورزی، گردشگری، آموزشی، فرهنگی، تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، بهره برداری از منابع دریای خزر، سرمایه گذاری شرکت های دو کشور، بررسی بحران آب، برگزاری مراسم نوروز، تسهیل رفت و آمدهای مرزی ، تعرفه های گمرکی ، همکاری های جاده ای و ریلی گفتگو و تبادل نظر کردند.