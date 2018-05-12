۳۶ پرونده اشتغال در کمیته فنی جویبار بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به اینکه در جلسه کمیته فنی شهرستان ۳۶ پرونده اشتغال برای معرفی به بانک‌های عامل شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: از این تعداد پرونده ۲۱مورد مربوط به طرح‌های روستایی و ۱۵ پرونده در خصوص ایجاد اشتغال در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های شهرستان است.

ابراهیمی بیان کرد: بیشترین تسهیلات ارائه‌شده در روستاها مربوط به طرح‌های درودگران، ادوات کشاورزی و خیاطی زنانه بوده است .



فرماندار جویبار نیز گفت: طرح‌های ارائه‌شده به‌منظور ایجاد اشتغال باید در موقع عمل مشخص شود و تمام تلاش براین است که اشتغال پایدار در این شهرستان ایجاد شود.

رجبعلی وهابی بر ارائه تسهیلات اشتغال به‌منظور رونق کسب‌وکار در شهرستان جویبار تأکید کرد و با اعلام اینکه در دادن تسهیلات اشتغال‌زایی باید تعداد افراد مشغول به کار مشخص شود، اظهار داشت: تسهیلات گرفته‌شده توسط متقاضیان جویای کار باید برای ایجاد اشتغال بکار گرفته شود تا تسهیلات بانکی ارائه‌شده در بحث تولید اشتغال به هدر نرود.