حمایت صندوق بازنشستگی کشوری از بازنشستگان مولف و اهل قلم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید تقی زاده در جریان بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و رونمایی از چند عنوان کتاب از آثار بازنشستگان کشوری گفت: برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب، بزرگترین رویداد فرهنگی کشور محسوب می شود و رشد فرهنگی و سرانه کتابخوانی از طریق چنین برنامه هایی افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: بسیار خرسندم که در جمع اهالی فرهنگ و اندیشه هستم و حضور در میان فرهیختگان ادب و هنر به ویژه نویسندگان و معلمان مولف را افتخار بزرگی برای خود می دانم.



تقی زاده با اشاره به اینکه شعار امسال نمایشگاه کتاب «نه به کتاب نخواندن» است، تصریح کرد: این شعار نشان می دهد جامعه با وجود فناوری ها و فضاهای جدید چون شبکه های مجازی؛ سایت های کتابخوانی و تبلیغات شهری و رادیو و تلویزیونی و ... با بحران کتابخوانی مواجه است. البته این شعار تلنگری به تک تک افراد جامعه است و می تواند تبلیغی در پیشبرد فرهنگ کتابخوانی و تشویق و انگیزه ای جهت شرکت مردم در رویدادهای فرهنگی از جمله نمایشگاه کتاب باشد.



وی گفت: نمایشگاه کتاب فرصتی است تا اهل فرهنگ به ویژه نویسندگان، ناشران، هنرمندان، دانشجویان و فرهنگیان در کنار هم باشند و در این فضا به تبادل اطلاعات و نقد مسایل فرهنگی بپردازند که این سبب رشد فرهنگی و پویایی و بالندگی جامعه خواهد شد.



تقی زاده با تاکید بر اینکه بازنشستگی فصل جدیدی از زندگی است، افزود: چه افتخاری بالاتر از این وجود دارد که در این دوران، بازنشستگان عزیز، این گنجینه های ارزشمند تجربه و تخصص به تولید فکر و اندیشه و تولید کالاهای فرهنگی از جمله کتاب بپردازند و ما وظیفه داریم این ظرفیت ها و توانمندیها را به جامعه انتقال دهیم.



وی ادامه داد: پیشرفت‌های حاصل شده در مراحل مختلف اجتماعی و تربیت نسل بزرگی از اندیشمندان، فرهیختگان و صاحب‌نظرانی که امروز ایران اسلامی را به قله‌های رفیع بالندگی و اقتدار رساندند در گرو تلاش‌های این عزیزان و چندین دهه خدمت این بزرگواران است.



مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: اکنون گردهم آمده‌ایم تا از زحمات و تلاش های بزرگوارانی قدردانی کنیم که در دوران بازنشستگی هم در راه اعتلای فرهنگ این مرز و بوم و افزایش خرد و آگاهی‌ جامعه تلاش می کنند.



تقی زاده یادآور شد: پویایی و بالندگی امروز جامعه در گرو تلاش همه‌جانبه معلمانی است که از خود گذشتند تا ما باشیم و تلاش و ایستادگی شما فرهنگیان باید سرمشق و الگویی برای نسل جوان امروز باشد.



وی با تاکید بر اینکه بازنشستگی نباید پایان دوره بهره‌مندی از تجربیات آنان باشد بلکه باید از حضور بازنشستگان در اتاق های فکر و مراحل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه استفاده شود، گفت: در دوره جدید فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری اجرای برنامه های فرهنگی از جمله برپایی همایش هایی در نکوداشت معلمان مولف و ایجاد سرای اهل قلم در خانه های امید و حمایت از چاپ و انتشار کتاب های بازنشستگان طراحی شده که این برنامه ها در طول سال به اجرا درخواهد آمد.



تقی زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: صندوق بازنشستگی کشوری در دوره جدید بتواند قدردان بخشی از خدمات و تلاش های بازنشستگان که در دوره بازنشستگی نیز از پا ننشسته و همچنان به توسعه علمی و فرهنگی کشور کمک می کنند، باشد.