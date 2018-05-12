رشد ۱۵۰ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کانتیر در بندر چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی با اشاره به افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار اظهار داشت: عملیات تخلیه و بارگیری و همچنین جابجایی کانتینر طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: کل عملیات تخلیه و بارگیری کالا نیز طی نخستین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۱۱۵ درصد رشد برخوردار بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: افزایش ۴۲ درصدی پهلوگیری شناورهای بالای یک هزار تن در اسکله های بندر چابهار از دیگر اقدامات این اداره کل طی فروردین ماه امسال بوده است.

وی گفت: در تخلیه کالاهای نفتی نیز ۱۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش هستیم.