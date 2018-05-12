۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد:

رشد ۱۵۰ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کانتیر در بندر چابهار

زاهدان - مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر چابهار در فروردین ماه ۹۷، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی با اشاره به افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار اظهار داشت: عملیات تخلیه و بارگیری و همچنین جابجایی کانتینر طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: کل عملیات تخلیه و بارگیری کالا نیز طی نخستین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۱۱۵ درصد رشد برخوردار بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: افزایش ۴۲ درصدی پهلوگیری شناورهای بالای یک هزار تن در اسکله های بندر چابهار از دیگر اقدامات این اداره کل طی فروردین ماه امسال بوده است.

وی گفت: در تخلیه کالاهای نفتی نیز ۱۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش هستیم.

