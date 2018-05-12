به گزارش خبرنگار مهر، فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ برای تیم استقلال در آخرین ساعات روز سه شنبه ۲۵ خرداد رسما به پایان می‌رسد تا مسئولین این باشگاه خود را برای فصل جدید آماده کنند. آخرین حضور تیم فوتبال استقلال در این فصل از مسابقات فوتبال حضور برابر ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. دیداری که می‌تواند منجر به راهیابی این تیم به جمع ۸ تیم برتر آسیا شود.

تیم فوتبال استقلال در این فصل بازیکن و مربی خارجی کم ندارد. پادوانی، جباروف، تیام و بویان چهار بازیکن خارجی و، شفرها، کولی و ساناک چهار مربی خارجی آبی پوشان هستند که پس از پایان آخرین بازی این تیم در فصل جاری برای استفاده از تعطیلات آخر فصل از ایران خارج می شوند. البته تنها پادوانی است که به دلیل شرایط خاصش امکان سفر نداشته و به ناچار در تهران می‌ماند. ضمن این که بویان بازیکن مقدونیه‌ای آبی پوشان قبل از دیگران و با مجوز شفر از ایران خارج شد.

احتمال این که شفرهای پدر و پسر با قدری تاخیر نسبت به سایر خارجی‌ها تهران را ترک کنند وجود دارد.