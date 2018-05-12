تغییر ساعت اداری در استان بوشهر برای کاهش مصرف برق

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله پاراد بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: ساعت یک تا سه بعد از ظهر بیشترین مصرف برق در استان بوشهر را داریم.

وی پیک بار مصرفی برق در استان بوشهر را در ساعت ۱۵ عنوان کرد و اضافه کرد: کمترین ساعات مصرف نیز مربوط به ساعت هشت صبح و ساعت ۲۰ است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر با اشاره به افزایش هفت درصدی مصرف برق استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود امسال نیز شاهد افزایش میزان مصرف نسبت به سال قبل باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از برق کشور در نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌شود، اضافه کرد: با توجه به کاهش آب پشت سدها امسال حدود پنج هزار مگاوات کمبود تولید برق را شاهد خواهیم بود.

پاراد با بیان اینکه ۷۰ درصد مصرف برق استان بوشهر در بخش خانگی و ۱۵ درصد در بخش اداری است، تصریح کرد: بیشترین میزان مصرف برق استان بوشهر مربوط به سیستم‌های سرمایشی است.

وی خواستار مدیریت مصرف برق در سطح استان بوشهر شد و بیان کرد: در صورتی که مردم در ساعات پیک مصرف تنها از یک کولر استفاده کنند می‌توانیم مدیریت خوبی در مصرف داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر افزود: با توجه به تجربه سال قبل امسال نیز انتظار داریم با تغییر ساعات کاری ادارات و بانک‌ها در استان بوشهر شاهد کاهش قابل توجه میزان مصرف برق در ساعات پیک بار باشیم.