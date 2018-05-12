فراخوان شرکت در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام خدایی با اعلام این خبر گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ رضوی و گسترش و ترویج مطالعه با موضوع فرهنگ غنی اسلامی و سیرة ائمة معصوم(علیهمالسلام) و به مناسبت ایام با برکت دهة کرامت برگزار میشود.
خدایی افزود: بر این اساس در رده سنی کودک (۴ تا ۱۱ سال) کتابهای «مهمان خراسان» نوشته سعید بیابانکی از انتشارات بهنشر و «مژده گل» نوشته محمود پوروهاب از نشر جمکران با موضوع داستانهایی از زندگی امام رضا(ع) و در رده سنی نوجوان (۱۱ تا ۱۷ سال) کتابهای «مسافر هشتم» با موضوع امام رضا(ع) و «کاش تو را میدیدم» با موضوع حضرت معصومه(س) نوشته مژگان شیخی از نشر قدیانی، به عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است.
در بخش جوان و بزرگسال (۱۷ سال به بالا) این جشنواره نیز کتابهای «ماه هشتم» اثر مهدی غلامعلی از نشر دارالحدیث با موضوع امام رضا(ع)، «مهر ولایت در آسمان ایران» اثر آیتالله کریمی جهرمی از نشر بوستان کتاب با موضوع امام رضا(ع) و کتاب «به سپیدی یک رؤیا» اثر فاطمه سلیمانی از نشر کتاب نیستان با موضوع حضرت معصومه(س) به عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است.
این جشنواره همچنین به منظور ترویج سبک زندگی رضوی، بخشی با عنوان «مسابقه کتابخوانی خانواده رضوی» با حضور تمام اعضای خانواده برگزار میکند. بر این اساس شرکت برای تمامی علاقهمندان در تمامی گروههای سنی میسر است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اظهار کرد: علاقهمندان برای شرکت در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی میتوانند برای دسترسی به منابع این جشنواره به کتابخانههای عمومی سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین علاقه مندان می توانند پرسشنامه و فایل PDF منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی را از پایگاه اطلاعرسانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور (www.iranpl.ir) دریافت کنند.
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