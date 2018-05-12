به گزارش خبرنگار مهر، رقیه کرمانیان در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه صنایع‌دستی دائمی بانوان یزدی، اظهار داشت: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به معیشت و اقتصاد دارند و نامگذاری های اقتصادی سال ها نیز نشان از این دغدغه دارد.

وی با بیان اینکه مسئولان نیز با همین دغدغه، توجه خود را در عرصه اقتصاد مقاومتی و مسائل نظیر آن به ‌کار برده‌اند ادامه داد: تشکیل بازارچه های تولیدات بانوان که با محوریت اشتغال زنان جامعه باشد دارای اهمیت است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد نقش بانوان در تعیین الگوی مصرف برای جامعه و در سطح خانواده مهم برشمرد و اضافه کرد: خانواده ها باید توجه داشته باشند در سالی که به نام حمایت از کالای داخلی معرفی شده است از تولیدات داخل استفاده کنند و خانواده را نیز به مصرف کالای تولید شده داخلی ترغیب کنند.

وی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در ترغیب مصرف مردم به کالای داخلی نیز عنوان کرد: لازم است تا تولیدکنندگان داخلی کالای مرغوب و باکیفیت ایرانی ارائه کنند مردم نیز مصرف کالای ایرانی را اولویت‌های خود بدانند.

کرمانیان با تاکید بر اینکه بانوان نقش فرهنگ ‌سازی و رونق بخشی به بازار تولید را بر عهده ‌دارند اظهار داشت: بسیاری از زنان و بانوان در جامعه ایرانی به تولید کالا می پردازند که برای رونق بخشی به تولیدات لازم به حمایت از بانوان در این زمینه است.

وی وچود بازارچه ‌های دائمی را یکی از اقدامات مؤثر در رونق اقتصاد کشور دانست و افزود: جهانشهر یزد به تولید کالاهایی با برندهای جهانی نیاز دارد که باید از طریق برگزاری دوره‌ های آموزشی، مهارت‌ آموزی و برند سازی در راستای افزایش توان تولید و فروش اقدام کرد.