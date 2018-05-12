قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در مرز ۷۰ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به چهارم ماه مه (جمعه، ۱۴اردیبهشت‌ماه) با ۵۱ سنت کاهش به ۷۰ دلار و ۷۷ سنت برای هر بشکه رسید.

میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۶۶ دلار و ۴ سنت بوده است. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران هم در دوره مورد بررسی ۵۲ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ۶۸ دلار و ۵۳ سنت برای هر بشکه رسید.

میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز در هفته منتهی به چهارم مه، به ۷۰ دلار و ۷۴ سنت رسید که نسبت به هفته پیش از آن، با ۱۸ سنت کاهش همراه بود.

میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی‌آی هم در این بازه زمانی، ۲۶ سنت افزایش یافت و به ۶۸ دلار و ۳۸ سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت با ۴۲ سنت کاهش، بشکه‌ای ۷۴ دلار و ۲۳ سنت معامله شد.

میانگین قیمت نفت خام شاخص‌های دوبی و عمان نیز در دوره مورد بررسی به ۲۴ و ۳۰ سنت کاهش یافت و هر بشکه ۷۰ دلار و ۴۴ سنت و ۷۰ دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه معامله شد.