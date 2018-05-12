۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۵۳

شهردار شهرکرد:

۴ میلیارد ریال برای مناسب سازی معابر شهرکرد هزینه شد

شهرکرد- شهردار شهرکرد گفت: بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار برای مناسب سازی معابر شهرکرد در سال گذشته هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله غلامیان ظهر شنبه در همایش مناسب سازی معابر شهری با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار برای مناسب سازی معابر شهرکرد در سال گذشته هزینه شد، اظهار داشت: مناسب سازی معابر شهری از مهمترین اهداف شهرداری در سالجاری است.

وی بیان کرد: دو میلیارد ریال اعتبار برای مناسب سازی معابر در شهرکرد اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: معابر خیابان های سعدی و ۱۲ محرم شهرکرد در سالجاری مناسب سازی می شود.

شهردار شهرکرد بیان کرد: بالا بردن کیفیت خدمات شهری از دیگر اهداف شهرداری شهرکرد در سالجاری است.

کد مطلب 4294593

