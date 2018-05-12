برنامه جامع باغات شیراز تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار عصر شنبه در شورای برنامه ریزی استان فارس افزود: اگر دغدغه داریم که پرونده هایی مربوط به باغات باقی مانده برای حل مشکل قصردشت، باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: هرگونه اشکالی در مصوبات مربوط به باغات است باید ارائه شود زیرا هر روز در حال از دست دادن سرمایه باغات هستیم.

استاندار فارس یادآور شد: حفاظت از باغات قصردشت باید برنامه جامع باغات وجود داشته باشد و زمانیکه همه حس کنن این طرح باعث رونق شهر می شود موافق خواهند بود.

تبادار تصریح کرد: تلاش ها برای حفظ باغات خوب بوده اما خیلی کم است بنابر این باید رویه گذشته تغییر کند و ممنوعیت تغییر کاربری برای گروه ۱ است و موضوعی بر دراک نداریم که مانعی ایجاد شده باشد.

وی ادامه داد: تمامی الزامات برای حفظ باغات قصردشت باید مشخص شود و نقش تمامی دستگاه ها بیان شود.

استاندار فارس افزود: باید بگونه ای رفتار کنیم که مباحث مطرح شده در شورای برنامه ریزی پسوند اجرایی داشته باشد.