۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۰۱

استاندار فارس:

برنامه جامع باغات شیراز تدوین شود

شیراز _ استاندار فارس گفت: برنامه جامع باغات باید هرچه سریعتر تدوین شوند زیرا برنامه ریزی های گذشته جواب کامل نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار عصر شنبه در شورای برنامه ریزی استان فارس افزود: اگر دغدغه داریم که پرونده هایی مربوط به باغات باقی مانده برای حل مشکل قصردشت، باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: هرگونه اشکالی در مصوبات  مربوط به باغات است باید ارائه شود زیرا هر روز در حال از دست دادن سرمایه باغات هستیم.

استاندار فارس یادآور شد: حفاظت از باغات قصردشت باید برنامه جامع باغات وجود داشته باشد و زمانیکه همه حس کنن این طرح باعث رونق شهر می شود موافق خواهند بود.

تبادار تصریح کرد: تلاش ها برای حفظ باغات خوب بوده اما خیلی کم است بنابر این باید رویه گذشته تغییر کند و ممنوعیت تغییر کاربری برای گروه ۱ است و موضوعی بر دراک نداریم که مانعی ایجاد شده باشد.

وی ادامه داد: تمامی الزامات برای حفظ باغات قصردشت باید مشخص شود و نقش تمامی دستگاه ها بیان شود.

استاندار فارس افزود: باید بگونه ای رفتار کنیم که مباحث مطرح شده در شورای برنامه ریزی پسوند اجرایی داشته باشد.

