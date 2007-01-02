مطالعات طرح جامع در 42 شهر استان تهران به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس یوسفعلی درون پرور در گردهمایی شهرداران استان تهران افزود: 8 شهرداری باقیمانده استان نیز موظفند ظرف یک ماه آینده نسبت به انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع اقدام نمایند.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت تراز کیفی در ساخت و سازهای شهری مطابق با استانداردهای جهانی خاطر نشان کرد : شهرداریها باید با رعایت ضوابط شهرسازی و تعامل با تشکل های حرفه ای در ایجاد شهری مطلوب با مخیط زیست مناسب و آرام کوشا باشند .

معاون استاندار تهران گفت: دانش فنی و خدمات مهندسی مورد نیاز برای ساخت شهری استاندارد در استان با حضور 46 هزار مهندس مهیاست ، منتهی شهرداری ها و سازمان های ذیربط باید با راه اندازی دفاتر نظام مهندسی نظارت بیشتری را بر ساخت و سازها اعمال کنند.

درون پرور ، توسعه فضای سبز را از جمله اولویت های شهرداری ها اعلام کرد و گفت: کاشت 15 میلیون اصله نهال در طول برنامه چهارم توسعه از دیگر فعالیت های ستاد فضای سبز استان است .

وی افزود: تملک بیش از 8500 هکتار از اراضی استان را جهت توسعه فضای سبز پیش بینی کرده ایم که امید می رود طی دو سال آینده بطور کامل نسبت به واگذاری آن اقدام گردد.

معاون استاندار تهران از جذب اعتبارات برخی از شهرداری ها انتقاد کرد و گفت: به رغم اینکه استان تهران در تخصیص اعتبارات عمرانی رتبه اول کشوری را داراست اما متاسفانه درصد جذب برخی از شهرداریها چشمگیر نیست.

درون پرور ، فقدان ذیحسابی در برخی از شهرداری ها را مزید بر علت دانست و یادآور شد: برگزاری دوره های آموزش مسئولین امور مالی و ذیحسابی شهرداری های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و خزانه معین استان الزامی است.