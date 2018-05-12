به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری بعد از ظهر شنبه در یادواره ۴۳ شهید دانش‌آموز مدرسه امام خمینی (ره) شهریار طی سخنانی با برشمردن ارزش های دفاع مقدس گفت: باید ارزش های دفاع مقدس ترویج شود.

وی با بیان این که همان‌گونه که باران، طبیعت و محیط زندگی ما را امروز با طراوت ساخت، دانش‌آموزان به واسطه برنامه‌ریزی و برگزاری این مراسم، محیط را با طراوت و معطر ساخته‌اند، گفت: دانش آموزان باید از معنویت و پاکی درون خود بیشترین بهره و استفاده را برای نزدیکی به معبود ببرند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اهمیت برنامه را حضور دانش آموزان و برنامه ریزی برای آن ها دانست و گفت: خود دانش آموزان دست اندرکاران برگزاری این مراسم هستند و همه ماموریت های منتهی به برگزاری این برنامه نیز به دست دانش‌آموزان حال حاضر همین مدرسه مدیریت شده و در حال اجرا شده است.

وی خط اصلی انقلاب اسلامی را خط اسلام و حرکت اسلامی و منطبق بر ارزش های دینی و شهادت دانست و گفت: این خط، خط اصلی حرکت شهدا و انقلاب در جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدا تا کنون جاری و ساری بوده است.

حاج‌علی‌اکبری با بیان این که از زیبایی‌های برگزاری مراسم یادبود شهدای دانش‌آموز ادامه دادن خط سیره شهدا و انقلاب است، گفت: امروز در مدارس به‌ واسطه حضور دانش‌آموزان مسؤولیت‌پذیر این خط ادامه داشته است، این که شما ببینید نسل جوان ما همان ارزش‌ها، آرمان‌ها و زیبایی‌هایی که در نسل انقلاب بود را دریافت کرده‌اند و قدر و ارزش آن را می‌دانند و به آن پایبند هستند، ارزشمند است.

شهید حججی الهام‌بخش و الگویی بسیار مناسب برای نسل جوان است

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور شهید حججی را نمونه‌ای بارز و سالم از یک الگو مناسب برای نسل جوان خواند و گفت: ما در راه اسلام ده‌ها هزار شهید داریم از شهدای دفاع مقدس تا شهدای دفاع از حرم اما در میان این‌ همه گل پرپر شده در راه اسلام رهبر معظم انقلاب اسلامی تنها به شهید حججی می‌پردازند و از نام و نشان ایشان دم می‌زنند، ایشان در خصوص این شهید می‌فرمایند که خداوند متعال یک حجتی در او قرارداد خصوصاً برای جامعه جوان ما، این حجت در واقع چه نکته‌ای است؟ طریقه زندگی، نوع تفکر و دلایل وی برای رفتن به این راه و همچنین داشتن دلیلی محکم برای شهادت محسن حججی وجود داشته که مهم‌ترین نکته در خصوص او، تعلق وی به نسل جدید است.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان این که محسن حججی می‌تواند الهام‌بخش و الگویی بسیار مناسب برای نسل جوان باشد، گفت: شهید حججی حجت است.

وی اظهار کرد: پیامی که از زبان یک شهید منتشر می‌شود به‌گونه‌ای است که همگان آن را خواهند شنید و همه دوست دارند و خود را مخاطب آن پیام قرار می‌دهند، این پیام همه زبان‌ها، نسل‌ها و خط‌های جغرافیایی را در می‌نوردد و طی می‌کند زیرا این خصوصیت پیام شهداست و شهدای عزیز ما دارای این حس هستند.

حاج‌علی‌اکبری افزود: خداوند کریم در جایی که می‌خواهد شهدا را معرفی کند، با تدبیر به معرفی این جایگاه می‌پردازد و می‌فرماید که همواره زنده هستند و حاضر و ناظر و فعال، مؤثر، تعیین‌کننده، پیش برنده و تشویق‌کننده و الهام‌بخش هستند، خداوند با کسانی که در قضاوت‌های ذهنی خود خیال می‌کنند می‌شود شهدا را با کسانی که از دنیا رفته‌اند مقایسه کنند، برخورد می‌کند، زیرا بارها بیان‌شده که نباید این عزیزان را افراد عادی مقایسه کنید و نه‌ فقط نباید به زبان بگویید بلکه حق ندارید و نباید حتی در ذهن خود هم به آن فکر کنید زیرا بارها در قرآن ذکرشده که شده زنده هستند.

ارزش ها در جامعه ای که به شهادت اعتقاد دارد زنده است

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اضافه کرد: زنده بودن شهدا طبق روایات یکی از اصلی ترین خصائص شهادت است و بی‌جهت نیست که پیامبر اسلام (ص) می‌فرمودند «هر خوبی که شما بخواهید محاسبه کنید بالای دست آن خوبی دیگری نیز است تا به مرحله شهادت نزدیک شویم که البته شهادت قله تمام خوبی‌هاست» بالاتر از شهادت که ارزش روحی است نیز در دنیا وجود ندارد چون شهادت به همه خوبی‌های دنیایی ارزش می‌دهد و به‌ تمامی خوبی‌های دیگر زنده‌بودن، حیات داشتن و شادابی می‌بخشد.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ادامه داد: پس جامعه‌ای که به شهادت ایمان‌ دارند و خانواده‌هایش شهیدپرور بوده و در بین مردمان و جوانانش جمعی مشتاق شهادت باشند ارزش‌ها و تمامی خصلت‌های خوب انسانی مثل کرامت، استقلال، آزادی و امثالهم در آن زنده است و خوشبختانه جامعه ما از یک چنین امکان بسیار بزرگی بهره‌مند است.

وی گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری «در هر جامعه‌ای یک شهید کافی است» البته ما امروز شاهد یک مدرسه هستیم که 43 شهید را در راه جامعه خود فدای خوبی‌ها کرده است، این امر بی‌جهت هم نبوده زیرا دشمنان ما دشمنان انقلاب اسلامی و دشمنان هویت انقلاب اسلامی ایران هستند و در واقع دلیل پیروز نشدن دشمنان انقلاب، وجود روحیه انقلابی در جامعه اسلامی ما و جریان داشتن حقیقت شهادت است و به‌ واسطه داشتن این گنج مهم می‌توانیم در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمنان بایستیم.

حاج‌علی‌اکبری در پایان اظهار داشت: مهم‌ترین پیام شهدا ماندن ما تا پایان‌ بر سر عهد و پیمان خود ماندن است و اگر خدا، دین و اولیای را انتخاب کردید پس پای انتخاب خود بایستید و مقاومت کنید.