فیلمسازان از دودستگی پرهیز کنند/تقدیر از ۲ هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صدرعاملی عصر شنبه در آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اظهار داشت: جشنواره‌ای که هفتمین دوره آن را آغاز می‌کنیم بهترین فیلمسازان عرصه فیلمسازی را گرد هم آورده است و هیئت علمی کارشناسانه و متعهدی فیلم‌ها را انتخاب و داوری می کنند.

وی با بیان اینکه این جشنواره هرساله تعداد زیادی فیلمساز به عرصه هنر ایران وارد می‌کند، افزود: ‌همه اهالی سینما اعضای یک خانواده هستند و بر این اساس انتظار داریم که نهادهای استان مراقب ماندگاری این نوع جشنواره‌ها باشند.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با بیان اینکه این جشنواره توسط یک بخش خصوصی هفت سال است در اوج اقتدار به راه خود ادامه داده است، بیان داشت: امیدواریم این نهال نورس در سال‌های آینده به نهال تنومندی تبدیل شود که به همه ایران و جهان شکوفایی خود را تحمیل کند.

فیلمسازان اصفهان مراقب جشنواره حسنات باشند

وی با بیان اینکه انتظار داریم فیلمسازان اصفهان مراقب جشنواره حسنات باشند و از دودستگی بپرهیزند، تصریح کرد: یادمان باشد به خاطر سینما اختلاف‌ها را کنار گذاشته و وجه مشترک ما پیشرفت سینمای ایران باشد.

صدرعاملی سینما را قائل به فرد برشمرد و گفت: شاید در دهه ۶۰ کمتر مسئولی از شنیدن نام سینما خوشحال می‌شد اما امروز سینما تعیین کننده بودن خود را در عرصه فرهنگ، هنر و سینما اثبات کرده است به نوعی که همه مردم و مسئولان به آن احترام می‌گذارند.

وی به بزرگداشت همایون اسعدیان در هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اشاره کرد و گفت: فیلم‌های اسعدیان را سینمای ایران فراموش نمی کند، این فرد همه سال‌های خود را در سینما برای زنده ماندن سینما تلاش کرد و فارغ از خودخواهی و خودشیفتگی های متداول برای سینمای ایران بسیار زحمت کشیده است و شایستگی این تقدیر را دارد.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان تاکید کرد: تجلیل دیگر به حسن اکلیلی برمی‌گردد که خود از آغاز دهه ۶۰ شاهد فعالیت‌های وی به شکل نفس گیر در عرصه سینما تئاتر دیده‌ام، اکلیلی این سال‌های اخیر وقت خود را برای ماندگاری تئاتر اصفهان و سینما داشته است و افتخار می‌کنیم که امشب از این دو چهره تجلیل می‌شود.

بخشی از هزینه‌های این جشنواره را به کمک هنردوستان تامین می‌کنیم

وی با بیان اینکه سعی بر آن داریم در آینده بخشی از هزینه‌های این جشنواره را به کمک هنردوستان تامین کنیم چرا که کمک چندانی از سوی دیگر نهادها شاهد نبوده‌ایم، ابراز داشت: افتخار می کنم در جشنواره‌ای فعالیت دارم که توسط بخش خصوصی و بدون هیچ کمکی تا به اینجا را طی کرده است.