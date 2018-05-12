بارش برف در ارتفاعات دماوند/بارش ها تا چهارشنبه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، از بعد از ظهر شنبه بارش برف در ارتفاعات دماوند آغاز شده است و پیش بینی می شود، این بارش‌ها ادامه داشته باشد.



چند روزی است، که با توجه به تغییرات آب و هوایی، شاهد بارش ها در دماوند و فیروزکوه هستیم و این بارش ها ظهر شنبه به صورت تگرگ بود.



طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بارش ها در استان تهران تا ۴ روز آینده ادامه خواهد داشت، که این بارش در دماوند، سبب کاهش شدید و بی سابقه دما و بارش ملایم برف در این منطقه همراه خواهد بود.



بارندگی‌ها در ارتفاعات دماوند تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت که کاهش دما بین روزهای گذشته و امروز حاصل آن است و این کاهش دما نیز در این ایام هفته حاکم خواهد بود.



اکنون سرعت باد در شهرستان دماوند حدود ۸ کیلومتر در ساعت است، که تا حدود ۱۶ کیلومتر در ساعت نیز افزایش خواهد یافت.