  1. استانها
  2. تهران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۲۶

بارش برف در ارتفاعات دماوند/بارش ها تا چهارشنبه ادامه دارد

بارش برف در ارتفاعات دماوند/بارش ها تا چهارشنبه ادامه دارد

دماوند- بارش برف در ارتفاعات آبعلی آغاز شده است و تا چهارشنبه نیز این بارش‌ها به صورت باران ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، از بعد از ظهر شنبه بارش برف در ارتفاعات دماوند آغاز شده است و پیش بینی می شود، این بارش‌ها ادامه داشته باشد.

چند روزی است، که با توجه به تغییرات آب و هوایی، شاهد بارش ها در دماوند و فیروزکوه هستیم و این بارش ها ظهر شنبه به صورت تگرگ بود.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بارش ها در استان تهران تا ۴ روز آینده ادامه خواهد داشت، که این بارش در دماوند، سبب کاهش شدید و بی سابقه دما و بارش ملایم برف در این منطقه همراه خواهد بود.

بارندگی‌ها در ارتفاعات دماوند تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت که کاهش دما بین روزهای گذشته و امروز حاصل آن است و این کاهش دما نیز در این ایام هفته حاکم خواهد بود.

اکنون سرعت باد در شهرستان دماوند حدود ۸ کیلومتر در ساعت است، که تا حدود ۱۶ کیلومتر در ساعت نیز افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 4294689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها