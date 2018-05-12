معدن بوکسیت هیچ خدماتی به شاهرود ارائه نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود که با حضور آیتالله سید محمد شاهچراغی نماینده ولیفقیه در استان سمنان به میزبانی فرمانداری برگزار شد، بابیان اینکه معدن بوکسیت هفت سال در حال کار کردن است اما کوچکترین خدماتی به شهرستان شاهرود نداده است، تأکید کرد: در این معدن طی هفت سال اخیر فقط خام فروشی بوکسیت صورت میگیرد بهنحویکه بوکسیت شاهرود بار کامیون شده و به جاجرم منتقل میشود.
وی افزود: امروز باید پرسید چه اشتغال و خدماتی به شهرستان از بابت این معدن دادهشده است؟ باید از مسئولان آن پرسید چرا مسائل قانونی آن را حل نکردهاید؟ ما نمیگوییم معدن نباید باشد، معدن نیز نیاز است اما درست، صحیح و اصولی باید کارها پیگیری شود.
نباید مردم را دیگر مباحث اجتماعی کرد
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس خطاب به مسئولان معدن بوکسیت شاهوار و بابیان اینکه نباید مردم را درگیر برخی مباحث کنیم، تأکید کرد: اگر مردم درگیر این مباحث شوند، اثرات اجتماعی نیز خواهد داشت و در آینده نیز اگر سرمایهگذاری بخواهد در حوزه معدن ورود پیدا کند معادن شاهرود مانند پتاس و ... را مثال خواهد زد.
حسینی شاهرودی بیان کرد: امروز موضوع دیگر درباره بوکسیت این است که پس از ده سال کمکاری برخی ادارات کل را باید مسئولان شاهرودی پاسخ بدهند و ما از آنها میپرسیم که در این ده سال منابع طبیعی، محیطزیست، صنعت و معدن و ... چه میکردند که امروز تبعات این معدن باید بر دوش ما باشد.
وی در دیگر بخش سخنان خود، افزود: جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس بعضاً در برخی استانها برگزار میشود و اگر قرار باشد روزی این کمیسیون در استان سمنان و طبعاً به دلیل حضور بنده در آن، در شاهرود میزبانی شود بهواقع باید گفت از این امر خجالتزده خواهم بود چراکه چیزی برای ارائه کردن در آن نشست وجود ندارد، روزی به معاون اول رئیسجمهور در آستانه سفر هیئت دولت به استان سمنان که درنهایت به حضور روحانی در شاهرود نینجامید نیز عرض کردم که ما در شرق استان سمنان هیچچیز برای افتتاح نداریم و هیچچیز هم برای کلنگ زنی وجود ندارد.
شاهرود مبدع راه آهن شمال-جنوب
عضو خانه ملت با طرح این پرسش که مگر میشود در منطقهای هیچ کاری را نتوان صورت داد، تأکید کرد: در یک سال اخیر اتفاقات خوبی در استان سمنان رخداده اما چرا باید چنین رویکردی وجود داشته باشد. وقتی ما سفرهایی به کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی و ... داریم شاهد هستیم که اتفاقات عظیم و عجیب توسعهای در آنها رخداده و لذا باید پرسید چطور ۱۶ سال دو رئیسجمهور از این استان بلند شدهاند اما در آن هیچ اتفاقی رخ نداده است؟ با ایجاد چند کارخانه که نمیتوان مشکلات را حل کرد، ما باید بپذیریم که نتوانستهایم زیرساختهای واقعی را در این استان ایجاد کنیم و جای صنایع قطبی اینجا خالی است.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه هنوز استان سمنان نتوانسته صادرات محوری و جذب سرمایهگذاری را به نحو احسن انجام دهد، تأکید کرد: ماه گذشته در استان کرمان ۷۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را شاهد بودیم، حالآنکه در سال گذشته همایش توسعه بینالمللی سمنان را داشتیم اما سهم استان فقط تنظیم ۲۵ میلیارد تومان تفاهمنامه بود که هیچچیز را تاکنون ندیدهایم.
وی افزود: مبدع طرح راهآهن شمال-جنوب نماینده ۲۵سال گذشته شهرستان شاهرود محسوب میشود که اسناد آن نیز موجود است اما بعد از ربع قرن هنوز هیچ مسئولی از استان به ما مراجعه نکرده که حداقل اطلاعات این پروژه را بگیرد تا پروپوزالی برای تفاهمنامههای مرتبط تهیه شود درحالیکه شاهد امضای یک تفاهمنامه دیگر در حوزه راهآهن شمال-جنوب در استان هستیم دقیقاً همان چیزی که ۲۵ سال پیش خودمان در استان سمنان داشتهایم، لذا با این رفتارها نمیتوان مشکلات را حل کرد.
دویدن روی تردمیل توسعه در شاهرود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بابیان اینکه ما در استان سمنان درجا و در شاهرود بر روی تردمیل میدویم، گفت: مردم نجیبی در استان و شرق آن وجود دارد که نجابت، دین داری، ولایت مداری و سابقه تاریخی آنها مشخص است اما باید به این مردم کمک کرد لذا امیدواریم در شرایط فعلی قسمی از آلام مردم را کاهش دهیم.
حسینی شاهرودی با تأکید بر اینکه شاهد گرههای کوری در استان سمنان هستیم، تأکید کرد: بعضاً توسط مدیران گزارشهایی نیز ارائه میشود که ممکن است خلاف واقع باشند، برخی گلایهها بهنوعی بیان میشود که با وحدت و انسجام استان همخوانی ندارد و همه اینها ناشی از فشار روانی است که به مردم و مسئولان، رسانهها، خانواده شهدا و... بهصورت روانی وارد میشود و این در یک نقطه سرباز میکند و باعث میشود کلامی، سخنی و حرفی بیان شود که از امثال آن میتوان به تغییر نام استان و ... اشاره کرد لذا باید این امر را بهمثابه مشکل داشتن بین شرق و غرب استان ندانیم.
وی افزود: امروز مشکل اصلی استان سمنان این است که برخی مسئولان بهجای وحدتآفرینی و مسائلی که میتواند به احصاء پتانسیلهای هر منطقه و توسعه منجر شود، مسائلی را مطرح میکنند که اختلاف ایجاد میکند اما ما فکر میکنیم امروز فضا عوضشده و میتوانیم در این فرصت باقیمانده ریاست جمهوری، اتفاقات خاصی در استان سمنان بیفتد که پس از ۱۶ سال بگوییم بالاخره استان ما هم بهحساب آمد.
شاهرود محروم از صنعت
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفت: شاهرود قطب کشاورزی استان سمنان محسوب میشود که البته ما معتقد هستیم اینگونه نیست و این تنها بیان مسئولان است چراکه ما هیچچیز نداریم و تنها اسم قطب کشاورزی به ما اطلاق میشود در شرق استان تنها ۴۰ هزار تن گندم تولید میشود که در برابر تولید ۲۷۰ هزار تنی یک شهرستان کوچک در استان گلستان هیچی نیست اما به بهانه همین قطب کشاورزی بودن، شهرستان شاهرود از خیلی چیزها مانند صنعت، گردشگری، معدن، توسعه و ... محروم ماندهایم امروز ما حتی شاهد بحران آب کشاورزی و شرب هستیم لذا مشکل اصلی مردم امروز آب است.
حسینی شاهرودی تأکید کرد: امروز بجای تأمین آب برای شاهرود شاهد اقداماتی هستیم که پروژه آب قطری را به سرنوشت تعطیلی کشاند و حتی پروژه آبرسانی کالپوش نیز با تصمیم شورای عالی آب هم دچار مشکلات اجتماعی شد و هم درنهایت نه به روستاهای منطقه آبرسانی کرد و نه نفعی برای شهرستان داشت و این طرح معطل باقیمانده است و مجموع این عوامل باعث شده تا این بهاصطلاح قطب کشاورزی، از کشت و زرع نیز بازبماند و هیچ روش نوینی برای استحصال آب مانند شهرها و کشورهای دیگر در شاهرود دیده نمیشود.
وی افزود: شاهرود به بهانه قطب کشاورزی بودن حتی در خشکسالی نیز محروم از صنایع و حتی صنایع تبدیلی شده و تنها صنعت تبدیلی ما که کنسترانتره بود سالها تعطیل ماند هرچند سال گذشته تلاشهای خوبی صورت گرفت و حتی شاهد بازگشایی آن نیز بودیم که سبب شد تا قیمت انگور شاهرود از ۳۰۰ تومان به یک هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یابد و تأثیرات بزرگی بر روی توسعه شهرستان گذاشت تا نشان دهد اگر به این منطقه بهاداده شود قطعاً شاهد رخدادهای خوبی هستیم اما در سایر حوزهها چه موضوعی رخ داد؟
سرمازدگی بلای جان محصولات کشاورزی
این عضو خانه ملت گفت: در سال جاری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد محصولات کشاورزی شاهرود بهخصوص در منطقه بسطام از سرمازدگی نابودشده است، گفت: این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داد و هیچکس به داد کشاورزان نرسید حتی یک ریال به آنها کمک بلاعوض و یا حوادثی نشد و همان مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان مدیریت بحران نیز در سازمان مدیریت باقی ماند.
حسینی شاهرودی بیان کرد: دیگر مشکل کشاورزان شاهرودی نبود بازار برای فروش است ما از ۲۵ سال گذشته تاکنون به دنبال بازگشایی باب صادرات محصولات تولیدی شهرستان بودهایم و مردم استارت فرودگاهی را زدند که تا امروز ۱۰۰ درصد هزینههایش را خودشان تأمین کردهاند تا با مرز هوایی بتوانیم محصولاتمان را صادر کنیم اما تا امروز هیچ اتفاقی رخ نداده است و ما فقط امیدواریم که این امر صورت گیرد.
وی افزود: امروز یک پروژه ملی و حتی فراملی دیگر در شاهرود به نام راهآهن اینچه برون-شاهرود-بندرعباس که شمال را به جنوب و کشورهای آسیای میانه را به خلیج فارس متصل می کند، نیز وجود دارد که شاهد مصوب شدن آن در مجلس هستیم.
