به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش عصر شنبه در حاشیه سفر به اردبیل و بازدید از مرکز درمانی تامین اجتماعی مشگین شهر در جمع خبرنگاران افزود: بدهی این سازمان نیز به دانشگاه علوم پزشکی و مراکز طرف قرارداد ۴۴ هزار میلیارد ریال است.

وی در خصوص پرداخت بدهی این سازمان به دانشگاه علوم پزشکی و مراکز طرف قرارداد تصریح کرد: دولت در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد ریال برای تامین اجتماعی مصوب کرد که از این مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال ۹۶ پرداخت شد.

رییس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرداخت بدهی های شش ماهه مراکز طرف قرارداد با این رقم متذکر شد: اگر ۲۰ هزار میلیارد ریال باقی مانده تا خرداد ماه پرداخت شود، بدهی تامین اجتماعی به علوم پزشکی و مراکز طرف قرارداد مرتفع خواهد شد.

وی همچنین در خصوص پوشش بیمه کارگران ساختمانی و بافندگان فرش بیان داشت: هم اکنون ۱.۵ میلیون نفر کارگر ساختمانی و بافنده فرش در کشور تحت پوشش هستند که از این تعداد یک میلیون نفر کارگر ساختمانی و۵۰۰ هزار نفر بافنده فرش هستند.

نوربخش این تعداد را برغم تقاضای زیاد کارگران ساختمانی و بافندگان فرش کافی ندانست و تاکید کرد: البته سقف تعیین شده مربوط به این سازمان نیست، چراکه یارانه حق بیمه قالیبافان از سوی سازمان مدیریت برنامه و یارانه کارگران ساختمانی از محل اخذ پروانه های ساختمانی تامین می شود و سازمان در این مورد هیچ گونه نقشی ندارد.