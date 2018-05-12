اختصاص ۱۶۵میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در روستاهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شامگاه شنبه در سومین جلسه شورای اداری قائمشهر، اظهار داشت: امسال باید متفاوتتر از سالهای گذشته در حوزه عملکردی استان، گام برداریم که بر این اساس ۱۲ برنامه محوری و یک برنامه فرابخشی برای استانداری ترسیمشده است.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی ۲۲ شهرستان مازندران، بایستی بر اساس این ۱۲ برنامه محوری، برنامههای خود را سمتوسو دهند.
معاون امور عمرانی استانداری مازندران، با اشاره به تصویب ابلاغیه ۱۲ برنامه محوری، برای شهرستانها، تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه در مباحث معدن، صنایع، تجارت و امور بینالملل، انرژی، منابع آب، ارتباطات، فرهنگوهنر، ورزش و جوانان را مدنظر قرار دادهایم که همه ما مکلف هستیم در چارچوب این برنامهها حرکت کنیم.
نبیان خاطرنشان کرد: در مازندران سه هزارو۳۰۰ روستا داریم و زیبایی روستاهایمان زمانی تکمیل میشود که بتوانیم همه منابع را به سمت روستا ببریم.
وی بابیان اینکه سیستم کارا اقدامی است که در سرلوحه کار دولت قرار دارد، افزود: ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار منابع مالی برای توسعه اشتغالزایی روستاهای استان مصوب شده که سهم قائمشهر ۱۲ میلیارد تومان، در نظر گرفتهشده است.
معاون استاندار، تأکید کرد: سیستم کارا میتواند توسعه روستاها را دربر داشته تا علاوه بر خارج نشدن روستائیان از روستاها، بتوانیم برگشت معکوس به روستاها را هم داشته باشیم.
نبیان بابیان اینکه در طرح کارا، هر کس میتواند درخواست خود را ثبت و ضبط کند، گفت: تاکنون در استان مازندران ۳ هزارو۷۰۰ تا ۴ هزار نفر ثبتنام کردهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش مشکلات کشاورزان را از اولویتهای مهم استان دانست و افزود: بحث آب از موارد مهم کشاورزی است که همه ما باید با تلاش شبانهروزی نگذاریم کشاورزان حتی ثانیهای دچار کمبود آب شوند.
معاون عمرانی استاندار مازندران، با تأکید بر اینکه مدیریت آب بسیار مهم است، بیان کرد: چاههای بدون پروانه رصد و پیگیری میشوند.
نظر شما