پیک بار مصرف برق در شاهرود ۷۱مگاوات است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یوسفی عصر شنبه در دومین نشست شورای اداری سال ۹۷ شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه مصرف برق در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است، ابراز داشت: مصرف برق شاهرود ۷۱ مگابایت است که هر شهروند با مدیریت مصرف آن می‌تواند به اقتصاد خانوار و شهر خود کمک کند.

وی با یادآوری اینکه هفت صبح تا هفت شب زمان میان بار، هفت الی ۱۲ شب اوج بار و ۱۲ شب الی هفت صبح زمان کم باری مصرف برق قلمداد می‌شود، افزود: نرخ تعرفه برق برای هر کدام از این سه زمان متفاوت خواهد بود ولی قطعا در زمان اوج مصرف بالاترین میزان تعرفه برای مشترکان محاسبه می‌شود.

رشد ۸ درصدی مصرف برق در کشور

رئیس اداره برق شاهرود بابیان اینکه از ساعت ۱۲ لغایت چهار بعدازظهر ماکسیمم مصرف برق را شاهد هستیم، ابراز داشت: تا چند سال پیش که استفاده از اسپیلیت فراگیر نشده بود تنها در زمان پیک مصرف شاهد استفاده از برق بودیم ولی در شرایط کنونی سیستم های گرمایش و سرمایش و کولرهای آبی درصد زیادی از مصرف شبکه را به خود اختصاص می‌دهند.

یوسفی بابیان اینکه علیرغم افزایش سه‌درصدی تعداد مشترکان به طور متوسط مصرف برق در کشور ۵.۵ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: مصرف برق به صورت یکنواخت و ۲۴ ساعت افزایش کار راندمان نیروگاه‌ها را در پی خواهد داشت اما مشکل اینجاست که مصرف در پیک‌بار به معنای تحمیل سرمایه‌گذاری و تولید خواهد بود.

وی افزود: در سال ۹۶ شاهد رشد هشت‌درصدی مصرف برق در کشور بودیم و در پیک مصرف امسال نیز همین رویه دور از انتظار نخواهد بود و اگر این روند تداوم پیدا کند باید خود را برای اعمال خاموشی آماده کنیم.

ضرورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق

رئیس اداره برق شاهرود بابیان اینکه در شرایطی که به ۵۵ هزار مگابایت برق نیاز داریم در صورتی که ظرفیت تولید برق کشور تنها ۵۰ هزار مگابایت است، ابراز داشت: تعطیلی کار ادارت در زمان پیک مصرف می تواند به کاهش مصرف کمک کند اما مشکلات دیگر را نباید نادیده گرفت لذا ادارات می توانند با اقدامات ساده و کم هزینه نسبت به کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق اقدام کنند که این موضوع به همه ادارات شاهرود کتباً اعلام‌شده است.

یوسفی در ادامه تصریح کرد: دمای استاندارد محیط اداره بین ۲۴ تا ۲۶ درجه قابل قبول است و باید این دما با نصب پنجره‌های دوجداره کنترل شود و اگر با همین اقدامات ساده بتوانیم مصرف برق ادارت را تنها ۱۰ درصد کاهش دهیم می‌توانیم از ساخت نیروگاه‌های جدید جلوگیری کنیم.

وی افزود: هزینه بالای تخریب محیط‌زیست و پایان دادن به منابع فسیلی از جمله مضرات نیروگاه های جدید محسوب می‌شود و عدم همکاری مناسب از سوی بخش خصوصی در راستای افزایش تولید را نیز باید به هزینه‌های گزاف تولید یک مگابایت برق اضافه کرد که باید برای پیشگیری از این اتفاقات از هدر رفت انرژی در ادارت جلوگیری کرد.