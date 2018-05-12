ضرورت تسهیل مبادلات بانکی بین ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعدازظهر شنبه در همایش تجاری نقش راه آهن آستارا در تسهیل حمل و نقل بین المللی در کریدورهای شمال – جنوب و غرب - شرق، افزود: راه آهن آستارا به رشت بخشی از توافق دو کشور می باشد و تأمین مالی آن به صورت فاینانس بوده که جمهوری آذربایجان در آن مشارکت کرده است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه ایران و جمهوری آذربایجان پیگیر جدی خط ریلی آستارا به رشت هستند٬ یادآورشد: باید مبادلات بانکی دو کشور و معافیت های مربوط به تعرفه های گمرکی نیز تسهیل شود.

وی با تاکید برلزوم انجام پیگیری های لازم برای اتصال بارانداز ریلی آستارا به منطقه ویژه اقتصادی این بندر ٬ گفت: با اجرایی شدن این موضوع تجار فعال در منطقه ویژه اقتصادی آستارا در ترانزیت کالا، پردازش و انتقال آنها از پرداخت عوارض گمرکی معاف می شوند.

ایجاد زمینه الحاق راه آهن به منطقه ویژه اقتصادی آستارا در ماه های آینده

استاندار گیلان خط آهن آستارا-رشت را حلقه اتصال کریدور شمال - جنوب عنوان کرد و افزود: باید به درستی از بارانداز راه آهن آستارا برای ارتباط با کشورهای همسایه استفاده شود و طی سه ماه آینده زمینه الحاق راه آهن به منطقه ویژه اقتصادی آستارا فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت موظف به تامین زیرساخت های لازم برای ورود بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و تجارت می باشد ٬ اظهار کرد: تسهیل مبادلات بانکی و تعرفه های گمرکی بین ایران و آذربایجان برای ارتقای تراز تجاری دو کشور و از طریق راهکارهای قانونی ضروری است.

سالاری تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان گیلان باید به دلیل وجود راه آهن و بندر در آستارا، فعالیت خود را در این شهرستان مرزی را افزایش داده و برای رفع موانع تجاری و توسعه همه جانبه روابط ایران و آذربایجان، کارگروه های لازم ایجاد و فعال شود.

سالاری خواستار پیگیری مطالبات تجار و بازرگانان توسط دستگاه های ذیربط شد و گفت: برای رفع موانع باید صادقانه تلاش کرد.

وی بر فعالیت بخش های خصوصی و تجار دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و افزود: اراده روسای جمهور دو کشور توسعه روابط اقتصادی است.

لزوم حذف روادید آذربایجان برای اتباع ایرانی

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی در این همایش حذف روادید جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی را خواستار شد و گفت: راه آهن بین المللی آستارا در توسعه حمل و نقل ملی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کند و استفاده کشورهای منطقه از این خط ریلی موجب رونق اقتصادی خواهد شد.

‌ولی داداشی گفت: استان گیلان و شهرستان مرزی آستارا شاهراه کریدور ترانزیتی شمال-جنوب است.

ناظر گمرکات استان گیلان نیز در این همایش اظهار کرد: حمل و نقل ترکیبی بسیار مهم و اقتصادی است و اتصال بارانداز ریلی آستارا به بندر تجاری این شهر تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

ابوالقاسم یوسفی نژاد تصریح کرد: شهرستان مرزی بندر آستارا با سه موقعیت حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلی در حوزه تجارت و صادرات ملی از قابلیت ممتازی برخوردار است.

وی ادامه داد: بارانداز ریلی و بندر آستارا مکمل یکدیگر هستند و گمرک زمینی و فعال آستارا از دیگر ظرفیت های این شهرستان است.