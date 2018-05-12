به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت عصر شنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: توسعه و پیشرفت نیازمند توسعه سرمایهگذاری و استفاده مناسب از ظرفیتهای بخش خصوصی است.
وی خواستار ایجاد فضای مناسب در استان بوشهر برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی شد و اضافه کرد: باید تلاش شود تا زمینه توسعه سرمایهگذاری در استان فراهم شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خواستار پرهیز از بروکراسی در مسیر سرمایهگذاری شد و افزود: به جای قوانین و مصوبات متعدد که مسیر سرمایهگذاری را سخت میکند باید در این زمینه تسهیل شود.
وی بیکاری را یکی از مهمترین مشکلات و معضلات اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: عدالت باید در حوزه کسب و کار رعایت شود و در همه حوزهها به فعلان آن حوزه با یک دید نگاه شود.
لزوم رفع مشکلات کمآبی
سعادت از کمآبی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات پیش روی استان بوشهر به ویژه در فصل تابستان نام برد و ادامه داد: همه مسئولان باید برای رفع این مشکل مهم تلاشی ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام بیان کرد: نباید مثل صهیونیستها از این اتفاق ابراز خوشحالی کرد و نافرجام معرفی کردن برجام از سوی برخی افراد ناآگاه و مغرض نه تنها سودی ندارد بلکه کارامدی نظام را نیز زیرسوال می برد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ما اعضای یک جامعه و سوار بریک کشتی هستیم افزود: در این مذاکرات ثابت شد که ایران جنگ طلب نیست و خواستار صلح و دوستی و تعامل دو سویه و منطقی است.
