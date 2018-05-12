تدابیر امنیتی در مراکز دپیلماتیک آمریکا در خاورمیانه تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران و نیز پیش از انتقال سفارتخانخانه این کشور از تل آویو به قدس، واشنگتن اعلام کرده است که تدابیر امنیتی در مقرهای دیپلماتیک خود در خاورمیانه را شدت بخشیده است.

بر این اساس، وزارت خارجه این کشور تدابیر امنیتی در مراکز دیپلماتیک خود واقع در کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه را از بیم مخاطرات ناشی از سیاست های این کشور از چند هفته قبل تا کنون شدت بخشیده است.

لازم به ذکر است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه گذشته با نقض تعهدات بین المللی این کشور اعلام کرد که به صورت یکجانبه از برجام خارج می شود.

شایان ذکر است، «اسرائیل کاتز» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی نیز چندی پیش در اظهاراتی وقیحانه از انتقال سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس در «روز نکبت» (یوم النکبه) و مصادف با هفتادمین سالگرد تأسیس «رژیم جعلی اسرائیل» (۱۴ ماه می مصادف با ۲۴ اردیبهشت ماه) خبر داده بود.