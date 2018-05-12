حلقه مفقوده صنعت و تولید استان یزد بازاریابی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند امشب در پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاه های برتر اقتصادی حامیان حقوق مصرف کننده اظهار داشت: در طول تاریخ و اواسط قرن ۱۶ که پایه های تجارت بین الملل شکل می گیرد، بحث مصرف کننده و مشتری مداری نیز تقریبا شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه تقریبا روند بازار شکل و ماهیت ثابتی دارد ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دنیا تحت عنوان تجارت جهانی بر مبنای عرضه و تقاضا راه خود را طی می کند بنابر این تولیدکنندگان داخلی لازم است آینده نگری بهتری در این زمینه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به وضعیت تولید داخلی و لزوم نوآوری و استفاده از تکنولوژی اضافه کرد: راهکار مشخص در این زمینه این است که دولت چالاک تر شود و فشار بخش خصوصی برای توسعه تولیدات و تصمیمات کلان نیز افزایش داد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نجات دهنده کشور است عنوان کرد: باید همه ماموریت هایی که دولتمردان و وزرا و سفرا دارند با مشارکت و حضور پررنگ بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی به عنوان هیات های تجاری برای تغییرات گسترده حضور داشته باشند.

زینی وند با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید در چارچوب بخش خصوصی سایر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی و کاهش اثرات تحریم ها ورود کند خاطرنشان کرد: لازم است دولت توجه ویژه به بخش خصوصی داشته باشد و حتی بخش خصوصی هم خود را پویا تر به میدان برساند.

وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در استان یزد نیز ادامه داد: بخش خصوصی هم وظایفی دارد که باید دنبال کند و تغییرات داشته باشد از جمله اینکه ساختار اشتغال استان را تغییر دهد و جهت گیری اشتغال را به سمتی ببرد که بر مبنای دانش فنی و سازگاری با محیط زیست ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با تاکید بر اینکه در سال جاری آمار بیکاری افزایش نداشته است عنوان کرد: به همان میزان که بیمه بیکاری برقرار شده، شغل جدید نیز ایجاد شده است ولی لازمه کاهش بیمه بیکاری استفاده از تکنولوژی برای واحدهای فعالی است که به شکل قدیم اداره و تولید می شوند.

وی حلقه مفقوده صنعت استان یزد را بازار مصرف تولیدات دانست و اظهار داشت: از ضعف های جدی صنعت استان یزد بازاریابی است که باید صنایع استان با کمک دانشگاه نسبت به رفع این مشکل به صورت جدی و پرسرعت اقدام کنند.

زینی وند از دیگر مشکلات تولید و صنعت استان را به روز نبودن دانش و فناوری برشمرد و تصریح کرد: باید ذائقه مشتری را مورد توجه قرار داد و با استفاده از دانش، نسبت به تولید بر اساس ذائقه مشتری اقدام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رسانه های استان گفت: متاسفانه برخی مدیران که کارهای خوبی هم انجام می دهند بی محابا مورد حمله و تاخت رسانه ها قرار می گیرند و گروهی دیگر از رسانه ها نیز سکوت می کنند که لازم است در برابر کارهای خوب شجاعانه ایستاد و در برابر اشتباهات نیز نقد را پذیرفت.