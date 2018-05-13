گازرسانی به روستاهای گلستان تا پایان سال ۹۸ تمام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم رحیمی، شامگاه شنبه در آیین معارفه خود اظهار کرد: شرکت گاز گلستان همچون دیگر شرکت گازهای کشور در امر گازرسانی به وظایف خود عمل کرده است.

وی با بیان اینکه در استان ۲۸۲ هزار انشعاب و ۵۴۵ هزار مشترک وجود دارد، تصریح کرد: اکنون در گلستان به دو هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ گازرسانی شده است.

رحیمی اظهار کرد: گازرسانی به روستاهایی که ظرفیت گازرسانی را دارند جز برنامه‌های شرکت گاز خواهد بود که این کار تا پایان سال ۹۸ انجام خواهد شد.

۹۷ درصد مردم گلستان از نعمت گاز بهره‌مند هستند

همچنین صفرعلی جمال لیوانی، مدیرعامل سابق شرکت گاز استان گلستان هم اظهار کرد: طبق آمارهای اعلام‌شده ۹۷ درصد مردم گلستان از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی افزود: در حال حاضر میزان برخورداری شهرهای استان از گاز ۱۰۰ درصد و روستاها ۹۵ درصد است.