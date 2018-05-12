سرمایه گذاران خارجی استان مرکزی متقاضی تولید۷۵۰مگاوات انرژی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی روز شنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی در اراک اظهار کرد: استان مرکزی ظرفیت گسترش نیروگاه سیکل ترکیبی و تولید انرژی تجدید پذیر را دارا است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ طرح سرمایه گذاری دارای مجوز فیپا با حجم سرمایه گذاری یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار در استان مشغول فعالیت هستند.

میرزاخانی ادامه داد: فرایند اداری بیش از ۴۲ نیروگاه تجدید پذیر انجام و روند اجرایی احداث این نیروگاه ها به زودی شروع خواهد شد و در شهرستان های دلیجان، محلات و خمین نیز سه نیروگاه خورشیدی برای شروع احداث باید اقدام کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با بیان اینکه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در استان مرکزی از سال گذشته شروع شده، خاطر نشان کرد: بیش از ۳۰ فرصت سرمایه گذاری در استان مورد شناسایی گرفته که هر ۳۰ فرصت مورد تایید سازمان سرمایه گذاری است و این فرصت ها قابلیت ارائه در جلسات و کنفرانس های بین الملی را دارند.

وی تصریح کرد: تلاش می شود این فرصت ها به روز آوری شود و اگر دستگاه های اجرایی فرصت های دیگر را شناسایی کردند در کتاب سرمایه گذاری افزوده خواهد شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: اغلب سرمایه گذاران خارجی استان مرکزی از کشورهای اروپایی و آسیایی هستند و سرمایه گذاری هایی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در استان وجود دارد.