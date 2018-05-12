تعامل دوسویه رسانه ها و دستگاه ها عامل تسریع در حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی روز شنبه در اولین جلسه شورای اطلاع رسانی استان مرکزی در سال ۹۷ که با حضور دو تن از مدیران استانی و خبرنگاران رسانه ها در اراک برگزار شد، اظهار داشت: رسانه ها در کیفی سازی، بالا بردن سطح برنامه ها، تحقق اهداف از پیش تعیین شده، کاهش آسیب های اجتماعی و تسریع در برنامه های اجرایی دستگاه ها، نقش اساسی و مؤثری می توانند داشته باشد.

وی با اشاره به اهداف تشکیل شورای اطلاع رسانی افزود: کار این شورا براساس اجرای شرح وظایفی که در چارت تعریف شده و موضوع اطلاع رسانی مدیران دستگاه ها برای تشریح عملکرد آنها پیگیری می شود.

حقیقی خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم که مردم باید از اقدامات انجام شده توسط مدیران دستگاه ها مطلع شوند. از طرف دیگر معتقد هستم به اندازه ای که دولت برای نظام و مردم کار کرده، متاسفانه اطلاع رسانی انجام نگرفته که این هم دلایل مختلف می تواند داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: گاهی مدیران با رسانه ها تعامل و ارتباط ندارند و ازطرف دیگر ممکن است رسانه ها با مدیران در تعامل نباشند که البته مورد اول منطقی تر به نظر می رسد. اما تاکید براین دارم و بارها هم تکرار کرده ام که مدیران دستگاه ها باید با رسانه ها ارتباط و تعامل داشته باشند.

وی ادامه داد: رسانه ها نیز باید در چارچوب قانون حرکت کنند و خطوط قرمز رعایت شود. اطمینان دارم همه رسانه های استان این کار را انجام می دهند و به رسالتی که بر عهده دارند واقف هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: برای ارتباط و تعامل بهتر میان رسانه ها و مدیران دستگاه ها مقرر است در هر جلسه که تشکیل می شود، دو یا سه مدیر حضور پیدا کنند تا ضمن ارایه گزارش عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود، به سوالات خبرنگاران هم پاسخ داده شود.

حقیقی بیان داشت: این حداقل وظیفه ای است که ما در قبال مردم باید انجام دهیم و این موضع شورای اطلاع رسانی است. جلسات شورای اطلاع رسانی به طور منظم و براساس زمان بندی هر ۴۵ روز یک بار تشکیل می شود و تمام رسانه های استان می توانند در این جلسات حضور داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد: از طرف دیگر خبرنگاران هم مشکلاتی دارند که برای آن جلسات جداگانه به دبیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل خواهد شد.