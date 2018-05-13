فدراسیون جهانی برای حمایت ازمیزبانی ژاپن به آنها سهمیه المپیک داد

به گزارش خبرنگار مهر، پایان هفته گذشته فدراسیون جهانی هندبال در سایت خود ژاپن را به عنوان دارنده وایلد کارت حضور در رقابتهای قهرمانی جهان مردان معرفی کرد. معرفی کردن ژاپن برای حضور در این رقابتها در حالی صورت گرفت که مشخص نیست فدراسیون جهانی این رشته چه معیارهایی برای انتخاب تیم هندبال این کشور برای حضور در این دیدارها داشته است.

در گزارشی که خبرگزاری مهر با عنوان « غفلت مسئولان ایران را از حضور در مسابقات جهانی هندبال محروم کرد » منتشر کرد به طور مفصل نسبت به دریافت این سهمیه و سابقه اهدای آن در سالهای گذشته و سهمیه حضور تیم های آسیایی در رقابتهای قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ پرداخت.

محمدرضا رجبی دبیر فدراسیون هندبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: طبق اخبار منتشر شده در سایت فدراسیون جهانی این سهمیه به کشور ژاپن داده شده است. ما این مسئله را پیگیری خواهیم کرد اما تا آنجایی که مطلع هستیم فدراسیون جهانی هندبال هیچ شاخصی برای اعطای وایلد کارت به صورت خاص نداشته است.

وی افزود: بعد از حضورمان در مسابقات قهرمانی آسیای کره جنوبی آقای رحیمی صحبت ها و مذاکراتی با فدراسیون آسیا برای حمایت و دریافت این سهمیه داشتند که بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و برای دریافت آن هم باید مسئولین آسیا با فدراسیون جهانی صحبت می کردند. اما در نهایت اختصاص این سهمیه منوط به تصمیم فدراسیون جهانی است.

دبیر فدراسیون هندبال با بیان اینکه ما شاخص های اصلی اهدای این وایلدکارت را نمی دانیم، خاطر نشان کرد: در سال ۲۰۱۵ این سهمیه به آلمان رسید و در سال ۲۰۱۷ به نروژ اما در نهایت چگونگی اهدای آن بستگی به نظر فدراسیون جهانی داشته و معیارهای مشخصی ندارد. این بار نیز با وجود حضور تیم های خوب اروپایی این سهمیه به ژاپن داده شد. البته در یک دوره نیز سهمیه به کشور استرالیا داده شد اما در نهایت پس گرفته شده و به یک کشور اروپایی اهدا شد.

رجبی تصریح کرد: احتمالا فدراسیون جهانی هندبال این بار با هدف حمایت از توکیو که میزبان رقابتهای المپیک ۲۰۲۰ است این سهمیه را به ژاپن داده است. ژاپنی ها به دلیل میزبانی این دیدارها چندسالی است که سرمایه گذاری زیادی در همه رشته ها و حتی هندبال خود کرده و در راستای تقویت تیم های خود برنامه ریزی های زیادی انجام داده اند و فدراسیون جهانی نیز با اهدای این سهمیه به نوعی از این تیم حمایت کرده است تا زمینه حضور این تیم در بازیهای المپیک فراهم شود.