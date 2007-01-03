گسترش فضای آموزشی مهمترین نیاز حوزه علمیه برادران دزفول است

مسئول امور اداری حوزه علمیه آیت الله قاضی دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدیر این حوزه هفته قبل رحلت کرده است، گفت: این حوزه علمیه از سال 1362 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون 65 طلبه در پایه اول تا هشتم در این حوزه مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد 15 نفر در سال جدید تحصیلی پذیرش شده اند.

حجت الاسلام کریمی افزود: 45 طلبه نیز در 20 حجره این مدرسه علمیه سکونت دارند. 6 مدرس، کتابخانه، بانک نوار خانه و سی دی بسیار مختصر در کنار دو دستگاه رایانه برخی از امکانات این حوزه علمیه است. نزدیک به 8 استاد در این حوزه فعالیت دارند که 6 نفر از آنان دارای حکم از مرکز مدیریت هستند.

وی گفت : کمبود فضای تدریس از مهمترین مشکلات این حوزه است که در این زمینه به دنبال تهیه زمین مناسب برای گسترش فضای آموزشی هستیم.