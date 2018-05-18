«بویان»؛ بازیکنی که مشخص نشد چرا به استقلال آمد؟!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تنها یک دقیقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا بعلاوه ۲۱۱ دقیقه حضور در لیگ برتر بدون یک گل زده، یک پاس گل و حتی یک پاس کلیدی همه آنچیزی بود که «بویان نایدنوف» هافبک مقدونیه‌ای آبی پوشان در مدت حضورش در استقلال ارائه کرد.

در حالی که استقلال تشنه جذب یک مهاجم تمام کننده خارجی بود، به طرزی عجیب انگشت خریدش را روی هافبکی اهل کشور مقدونیه با کارنامه‌ای نه چندان جالب توجه گذاشت تا انگشت اتهام بابت این خرید به سوی آنها اشاره شده و علامت سئوال های زیادی مقابل این خرید قرار بگیرد.

عجیب بود تیمی که در ابتدای فصل متهم به خرید زیاد در خط میانی بود باز هم به سراغ خرید هافبک میانی برود. آن هم هافبکی که نه پیش از حضورش در استقلال کارنامه قابل توجهی داشت و نه بعد از حضورش در این تیم عملکردی خوب.

استقلالی‌ها در حالی که در خط میانی بازیکنانی مثل امید ابراهیمی، امید نورافکن، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، سرور جباروف و داریوش شجاعیان را داشتند این بازیکن را خریدند تا ابهامات زیادی در این خصوص پیش بیاید. تنها عاملی که می توانست این ابهامات را از بین ببرد عملکرد این هافبک مقدونیه‌ای بود که آن هم در عمل نتوانست چیز خاصی نشان دهد.

بویان پس از پایان یافتن فصل نقل و انتقالات و بعنوان بازیکن آزاد و با استفاده از سهمیه فیفا جذب استقلال شد. فرصتی که باشگاه ها به خصوص باشگاه های مطرحی چون استقلال آن را خرج بازیکنان نابغه‌ای در رده «مامه تیام» میکنند.

بویان در همه مدت حضورش در تیم استقلال تنها در ۳ بازی در هفته‌های بیست و ششم تا بیست و هشتم به میدان رفت و یکبار هم در هفته بیست و نهم و در دقیقه ۹۴ بعنوان بازیکن تعویضی مقابل پیکان لب خط آمد که به محض ورودش به زمین داور سوت پایان مسابقه را به صدا در آورد.

این بازیکن مقدونیه‌ای یکبار هم در آسیا برای استقلال به میدان رفت. آن هم در آخرین دیدار این تیم برابر الهلال که در دقیقه ۸۹ بعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد تا یک دقیقه هم بازی در آسیا را با پیراهن استقلال تجربه کند. عملکرد این بازیکن آنقدر ضعیف بود که حتی در جریان دیدار آسیایی آبی پوشان مقابل ذوب آهن و بعد از تعویض اجباری شجاعیان، شفر ترجیح داد یک مهاجم مثل علی قربانی را به جای شجاعیان به میدان بفرستد اما از بویان که روی نیمکت بود استفاده نکند.

حتی بعد از مصدومیت امید ابراهیمی استقلالی‌ها ترجیح دادند وی را یک نیمه با پای مصدوم بازی دهند و باز هم از بویان در خط میانی استفاده نکنند تا این ثابت شود که امید ابراهیمی حتی با «یک پا» بهتر از بویان است.

اولین بازی بویان در استقلال به هفته بیست و ششم و حضور مقابل نفت تهران باز می‌گردد. وی در ترکیب ثابت استقلال قرار گرفت و در دقیقه ۵۳ تعویض شد. شفر یک فرصت نود دقیقه در هفته بیست و هفتم و در مقابل سیاه جامگان سقوط کرده در اختیار بویان قرار داد تا او در مقابل این تیم ضعیف بتواند توانایی هایش را نشان دهد.

بویان در هفته بیست هشتم برای سومین و آخرین بار در ترکیب ثابت استقلال قرار گرفت اما در مدت ۶۲ دقیقه حضورش در زمین باز هم عملکرد قابل قبولی نداشت. هفته بیست و نهم شفر او را در ترکیب قرار نداد و تنها ثانیه‌هایی قبل از به صدا در آمدن سوت پایان مقابل پیکان او را به زمین فرستاد تا کمتر از چند ثانیه در آن بازی در میدان حضور داشته باشد.

عملکرد بویان در فصل ۹۷-۹۶ همین چند دقیقه بازی بود آن هم بدون یک حرکت مثبت و منجر به گل و این نشان می دهد خرید بویان در حالت خوش بینانه‌اش بدون مطالعه بوده و هرگز برای این تیم مقرون به صرفه نبوده است.

گرچه از رقم قرارداد بویان نایدنوف اطلاعی در دست نیست، اما حتی اگر این بازیکن مجانی هم به استقلال آمده باشد و هیچ پولی بابت قراردادش نگرفته باشد و نگیرد، باز هم خریدی سرتاسر ضرر برای این تیم بوده است. چرا که لااقل هزینه‌هایی مثل بلیط رفت و برگشت به مقدونیه، هتل و اقامت در تهران، تغذیه، هزینه‌های پزشکی، مکمل‌ها، ترانسفرهای داخلی و بلیط‌های سفر همراه تیم به شهرهای داخلی ایران و چند دیدار آسیایی داشته که جمع این هزینه‌ها هم ضرری است که این خرید به استقلال تحمیل کرده است.

و دست آخر این سئوال‌ها پیش می‌آید که مگر استقلال با این قدمت و سابقه محلی برای احیای بازیکنان خارجی است؟ استقلال تیمی است که اگر هم بازیکن خارجی جذب می‌کند باید بازیکنانی هم رده تیام و جباروف باشد.

البته این دست خریدهای خارجی در فوتبال ایران کم سابقه نبوده است و تاریخ فوتبال ایران پر است از بازیکنان خارجی از این دست که وارد فوتبال ما می‌شوند و بدون بهره وری خاصی و تنها در حالی که بار مالی برای باشگاه ایجاد می‌کنند ایران را ترک می‌کنند. شاید بویان هم در ردیف «اوکراینی»های معروف پرسپولیس و بسیاری از این دست بازیکنان دیگر دانست.

هرچقدر خرید تیام نمره‌ای مثبت در کارنامه وینفرد شفر محسوب می‌شود، خرید بویان یک نمره منفی و یک نقطه تاریک و سراسر ابهام و سئوال در کارنامه شفر است.