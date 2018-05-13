پنج برنامه شاخص قرآنی در ماه رمضان برگزار می شود

حجت‌الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ۵ برنامه شاخص و ویژه قرآنی طی ماه مبارک رمضان در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح بینات توسط مؤسسات و خانه‌های قرآن شهری و روستایی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: این طرح شامل یک دوره آموزش عمومی ترجمه و تفسیر قرآن کریم با محوریت سوره مبارکه قصص است که باهدف انس بیشتر مردم با مفاهیم قرآن کریم برگزار می‌شود.

رضایی با اشاره به اینکه در کنار برگزاری جلسات متعدد روخوانی قرآن در طول ماه مبارک رمضان، آشنایی با مفاهیم قرآن نیز ضرورت دارد، ادامه داد: طرح بینات طی ۲۳ جلسه آموزش آموزشی به ارزش ۴۸ ساعت اجرایی می‌شود.

وی افزود: مؤسسات و خانه‌های قرآن خراسان جنوبی کلاس‌هایی که در این زمینه برگزار می‌کنند را در سامانه ثبت کرده و بعد از برگزاری آزمون مربوطه در پایان به قید قرعه از کسانی که حد نصاب نمره را کسب کرده باشند، تجلیل خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: طرح با قرآن در رمضان نیز باهدف حمایت از محافل محوری قرآن کریم هر شهرستان نیز در ماه مبارک برگزار می‌شود که برای اجرای این طرح ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

رضایی اظهار کرد: در این طرح علاوه بر بحث روخوانی و قرائت قرآنی مباحث مرتبط با سبک زندگی قرآنی نیز مطرح می‌شود.

وی بیان کرد: توزیع ۴۰۰ جلد قرآن ویژه کلاس‌های آموزشی مناطق محروم نیز در طول ماه رمضان اجرایی می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین برنامه مشترکی با صدای خراسان جنوبی شامل مسابقه و دعوت از چهره‌های شناخته‌شده قرآنی در طول ماه مبارک رمضان سال جاری خواهیم داشت.