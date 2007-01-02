نماینده بجنورد از پاسخ وزیر بهداشت قانع نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کامران باقری لنکرانی برای پاسخ به سئوال اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد در مورد دلایل عدم پذیرش مصدومان و مجروحان حوادث ترافیکی در بیمارستان دولتی و همچنین علت دریافت هزینه توسط این بیمارستان ها در نشست علنی روز سه شنبه مجلس حضور یافت.

گرامی مقدم، همچنین در مورد نحوه توزیع اعتبارات حق بیمه سرنشین به حساب وزارت بهداشت سئوال کرد.

از دیگر سئوال های این نماینده مجلس از وزیر بهداشت در مورد تعداد دستگاه های ام آر آی و سی تی اسکن موجود در تهران و استان های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان بود.

این نماینده مجلس گفت: امروز کشور با یک بحران در زمینه مصدومان جاده ای روبرو است آمار و ارقام کشته شدگان جاده ای بین 26 تا 28 هزار نفر است که این آثار سوئی بر جامعه دارد. وقتی یک مصدوم در اثر عدم رسیدگی در اورژانس ها کشته می شوند با اثرات سوء بعدی آن مواجه خواهیم شد.

گرامی مقدم تاکید کرد: بیمارستان ها باید بدون هیچ قید و شرطی به مصدومان جاده ای رسیدگی کنند. کشور ما بدترین شیوه را در درمان مصدومان جاده ای در بین دیگر کشورها دارد آنها فقط افرادی را که امکان مالی دارند در بخش های خصوصی بستری می شوند.

وی یاد آور شد: هدف قانونگذار، گرفتار کردن مردم نبوده است اورژانس مهمترین فاکتور در مسایل بهداشتی دارا هستند اما در کشور ما اورژانس ها به شدت کند عمل می کند.

کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت نیز پاسخ داد با تصویب قانون چهارم توسعه کمک رسانی به مصدومان جاده ای در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی یاد آور شد: از شهریور ماه گذشته با روی کار آمدن دولت نهم پیگیری های لازم انجام شد و به همه بیمارستان های دانشگاهی این موضوع ابلاغ شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر گرامی مقدم گفت: 59 میلیارد تومان توسط سازمان های بیمه گر به حساب وزارت بهداشت پرداخت شد در حالیکه هزینه وزارت بهداشت در این بخش 100 میلیارد تومان بوده است.

وزیر بهداشت یاد آور شد با مدیریت جدید سازمان های بیمه گر وزارت بهداشت شاهد پرداخت به هنگام است و تا امروز 87 میلیارد تومان پرداخت و بین دانشگاه های کشور توزیع شده است.

وی در مورد درمان مصدومان جاده ای تصریح کرد: در تمامی بیمارستان های دولتی درمان بیماران حوادث رانندگی رایگان است و با اقدامات خلاف برخورد قانونی می شود. در دو ماه گذشته هیچ گزارشی از دیافت وجه برای مصدمان ترافیکی وجود ندارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: تعداد تخت های ویژه کم است نوع تصادفات به گونه ای است که به مقدار بیشتری تخت های ویژه نیاز پیدا می کند.

باقری لنکرانی یاد آور شد: برغم محدودیت های اعتباری حدود 400 تخت در بخش آی سی یو به مجموعه تخت ها اضافه شده است.

وی در خصوص تعداد دستگاه های ام آر آی در تهران و دو استان محروم کشور گفت: یکی از مشکلات ما توزیع نا مناسبت دستگاههای است که با فناوری بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

وزیر بهداشت یاد آور شد: پس از تصدی وی به مسئولیت این وزارتخانه گزارش معامله دستگاه های ام آر آی و سی تی اسکن به وی ارایه شده که تلاش شده توزیع عادلانه شود.

باقری لنکرانی تصریح کرد: در آن زمان 38 دستگاه ام آر آی در تهران وجود داشت که فقط یکی در مرکز دانشگاهی بود و بقیه در بخش های خصوصی یا عمومی غیر دولتی مشغول کار بوده اند.

وی افزود: مجوزهای این دوره با این رویکرد بوده که این مجوزها را به سراسر کشور داده شود و هم اکنون در دستور کار وزارت بهداشت خرید 55 دستگاه سی تی اسکن است.

وزیر بهداشت تاکید کرد هم اکنون برای استان خراسان شمالی خرید یک دستگاه ام آر آی، دو دستگاه سنگ شکن و یک دستگاه سی تی اسکن موافقت شده و در استان سیستان و بلوچستان نیز خرید 2 دستگاه ام آر ای، 3 دستگاه سی تی اسکن و یک دستگاه آنژیوگرافی موافقت اصولی شده است.

وی تاکید کرد که در زمان تصدی مسئولیت وی، 76 دستگاه ام آر آی در کشور وجود داشته که 38 دستگاه آن در تهران بوده است.

وزیر بهداشت یاد آور شد مبنای توزیع و صدور مجور برای خرید دستگاه جهت نوع بیماری و فاصله و امکانات است تا بتوان سمت و سوی صدور مجوز ها به سمت مناطق محروم برود.

باقری لنکرانی افزود: تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیاد است اما جهت گری ها روشن است.

وی یاد آور شد: از اورژانس کشور خواسته شده که پذیرش اولیه بیمار برای کلیه بیماران رایگان و برای حوادث ترافیکی کل درمان رایگان باشد.

گرامی مقدم در پایان اعلام کرد که از اظهارات وزیر بهداشت قانع نشده و مقرر شد که برای رسیدگی به سئوال این نماینده مجلس سئوال به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.