مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز بسیار مطلوبی برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته پایش زراعت استان اظهارداشت: با توجه به پراکنش مناسب بارندگی های بهاره در سال زراعی جاری، مزارع گندم استان از وضعیت سبز و پوشش بسیار مطلوبی برخوردار هستند و امیدواریم شاهد افزایش تولید و ارتقای کیفیت گندم در استان باشیم.

وی ادامه داد: در شرایط مطلوب پیش بینی می کنیم در حدود ۷۵۴ هزار تن از مزارع گندم آبی و دیم در استان محصول برداشت شود و حدود ۶۰۰ هزار تن گندم مازاد برمصرف از زارعین گندمکار استان به صورت تضمینی خریداری شود.

عیدی افزود: سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری ۳۶۷ هزار و ۸۷۸ هکتار است که از این میزان حدود ۲۷۲ هزار هکتار گندم دیم و ۹۵ هزار هکتار گندم ابی است که در حدود ۲۱ درصد از مزارع در مرحله ساقه دهی، ۴۹ درصد در مرحله شکم پر و ۲۸ درصد ظهور سنبله قرار دارند و صد درصد مزارع از وضعیت سبز مطلوبی برخوردارند.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون مبارزه شیمیایی با علفهای هرز پهن و کشیده برگ در بیش از ۱۳۴ هزار هکتار از مزارع گندم استان عملیاتی شده است و این روند همچنان ادامه دارد ، ولی به علت تداوم بارندگی ها سطح مبارزه در روزهای اخیر کاهش یافته است و با توجه به پایین بودن دمای هوا و رطوبت بالا ریزش سن مادری نیز نسبت به سالهای گذشته با تاخیر مواجه بوده و در برخی از مناطق گرمسیری استان گزارش شده است.

عیدی تاکید کرد: در صورت گرم ترشدن شرایط اب و هوایی و کاهش بارندگی ها امکان ریزش افت سن پوره و بروز انواع آفات و بیماریها در مزارع غلات استان وجود دارد و اما هنوز به دلیل سرد بودن هوا سطح مبارزه شیمیایی به نرم متعارف نرسیده است که در این زمینه کارشناسان شبکه مراقبت و پیش اگاهی حفظ نباتات در سازمان و مراکز جهاد کشاورزی و سایر عوامل ذیربط، باید بیش تراز گذشته با تداوم بازدیدها از مزارع امادگی لازم را در جهت کنترل و مبارزه به موقع با این افات مضر را داشته باشند.

سرپرست مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال زراعی جاری تا کنون در حدود ۴۷ هزار و ۵۳۵ تن کود و ریز مغذی های مورد نیاز در مزارع گندم توسط زارعین استان مصرف شده است.

وی گفت: مشکل تغذیه عمده ترین مشکل مزارع استان است که وقوع اکثر بیماریهای فیزیولوژیک و کاهش استانه تحمل گیاه در برابر سرما و سایر افات ناشی از کمبود عناصرتغذیه ای در گیاه است که در بازدید های انجام شده از سطح مزارع استان عمدتا مشکل کمبود عناصر مغذی در گیاه قابل مشاهده بود.

عیدی در ادامه با اشاره به اهمیت کشت لگوم ها در سال آیش زمین اظهار کرد: لگوم ها در اراضی کشاورزی باعث حفظ رطوبت در عمق خاک می شود که موجب تسهیل عملیات زراعتی ، تثبیت ازت خاک از نظر فرسایش آبی و بادی ، کنترل علفهای هرز به دلیل غالب بودن نسبت به سایر نباتات علوفه ای می شوند که از محققین مرکز تحقیقات استان درخواست داریم لگوم های بومی مناسب کشت در مناطق مختلف استان راشناسایی کنند تا از سال زراعی اینده لگوم ها نیز در جهت تنظیم تناوب مزارع غلات کشت شوند.