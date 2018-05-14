پرداخت ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت ارشاد به کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز دوشنبه در نشست صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور با کارکنان مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه که در محل دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی برگزار شد، به ارائه شرایط اداری، مالی و پرسنلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه پرداخت و ابراز داشت: هر سال ۴۰۰ میلیون تومان دیون پرسنلی پرداخت کردیم و در حال حاضر حتی یک ریال دیون پرسنلی و غیر پرسنلی نداریم.

وی خاطر نشان کرد: حدود ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار عمرانی داریم که از این میزان ۲۱ میلیارد عمرانی و ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون هزینه ای است.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد از اعتبارات به شهرستانها اختصاص داده شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر حقوق و مزایای الزامی معدل رفاهی به میزان ۵ میلیون تومان پرداخت شده که شاید در کشور کم نظیر است.

این مسئول به پروژه های عمرانی شهرستانهای کرمانشاه، گیلانغرب، سرپلذهاب و سنقر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سرانه ما ۱۵ سانتی متر برای ۳۷ هزار متر مربع است که با اضافه شدن این پروژه ها همین حد به متراژ آنها اضافه خواهد شد و سرانه ما حدود ۳۰ سانتی متر اضافه خواهد شد.

حجت الاسلام جعفری، پیشرفت پروژه های عمرانی را ۸۰ درصد اعلام کرد و بیان داشت: حدود ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون اعتبار استانی داشتیم که همه آن میزان را جذب کردیم.

وی تصریح کرد: تا کنون ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده های تسهیلات به بانک معرفی شده است و در حال حاضر ۳۵۰ پرونده آماده معرفی به بانک است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به امضای تفاهم نامه طی این سفر اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه اتفاق بزرگی است که طی امروز امضا خواهد شد و انقلابی را در فرهنگ و ارشاد استان به وجود خواهد آورد.

وی ادامه داد: تفاهم نامه استان کرمانشاه به ارزش ٨٨ میلیارد تومان تنظیم شده است که حدود ٦٥ میلیارد در بخش عمرانی سهم استان و نزدیک به ٣٠ میلیارد سهم وزارت خانه است.

جعفری در پایان خواستار تعیین تکلیف و تبدیل عضویت نیروها شد و گفت: ایجاد فضای امن برای اصحاب فرهنگ و هنر یک نیاز است تا بتوانند با همدیگر همدلی و هم افزایی داشته باشند.