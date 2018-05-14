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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خبر داد:

پرداخت ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت ارشاد به کرمانشاه

پرداخت ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت ارشاد به کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، از پرداخت ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت ارشاد برای پروژه های فرهنگی در کرمانشاه طی انعقاد تفاهم نامه همکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز دوشنبه در نشست صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور با کارکنان مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه که در محل دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی برگزار شد،  به ارائه شرایط اداری، مالی و پرسنلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه پرداخت و ابراز داشت: هر سال ۴۰۰ میلیون تومان دیون پرسنلی پرداخت کردیم و در حال حاضر حتی یک ریال دیون پرسنلی و غیر پرسنلی نداریم.

وی خاطر نشان کرد: حدود ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار عمرانی داریم که از این میزان ۲۱ میلیارد عمرانی و ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون هزینه ای است.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد از اعتبارات به شهرستانها اختصاص داده شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر حقوق و مزایای الزامی معدل رفاهی به میزان ۵ میلیون تومان پرداخت شده که شاید در کشور کم نظیر است.

این مسئول به پروژه های عمرانی شهرستانهای کرمانشاه، گیلانغرب، سرپلذهاب و سنقر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سرانه ما ۱۵ سانتی متر برای ۳۷ هزار متر مربع است که با اضافه شدن این پروژه ها همین حد به متراژ آنها اضافه خواهد شد و سرانه ما حدود ۳۰ سانتی متر اضافه خواهد شد.

حجت الاسلام جعفری، پیشرفت پروژه های عمرانی را ۸۰ درصد اعلام کرد و بیان داشت: حدود ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون اعتبار استانی داشتیم که همه آن میزان را جذب کردیم.

وی تصریح کرد: تا کنون ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده های تسهیلات به بانک معرفی شده است و در حال حاضر ۳۵۰ پرونده آماده معرفی به بانک است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به امضای تفاهم نامه طی این سفر اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه اتفاق بزرگی است که طی امروز امضا خواهد شد و انقلابی را در فرهنگ و ارشاد استان به وجود خواهد آورد.

وی ادامه داد: تفاهم نامه استان کرمانشاه به ارزش ٨٨ میلیارد تومان تنظیم شده است که حدود ٦٥ میلیارد در بخش عمرانی سهم استان و نزدیک به ٣٠ میلیارد سهم وزارت خانه است.

جعفری در پایان خواستار تعیین تکلیف و تبدیل عضویت نیروها شد و گفت: ایجاد فضای امن برای اصحاب فرهنگ و هنر یک نیاز است تا بتوانند با همدیگر همدلی و هم افزایی داشته باشند.

کد مطلب 4296074

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