سقوط قیمت نفت از صعودهای هفته گذشته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، با افزایش چشمگیر فعالیتهای حفاری آمریکا که نشان از اوج گرفتن تولید نفت این کشور در آینده دارد و درحالیکه در اروپا و آسیا، مقاومتهایی دربرابر تحریمهای آمریکا علیه ایران، شکل گرفته است، قیمت نفت از رکورد چند ساله خود که در هفته گذشته ثبت کرده بود، افت کرد.
قیمت نفت خام برنت، در ساعت ۱۰:۱۶ به وقت تهران، با ۴۷ سنت یا ۰.۶ درصد افت نسبت به قیمت بسته شده در روز جمعه، به ۷۶.۶۵ دلار برای هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۲۹ سنت یا ۰.۴ درصد افت کرد و به قیمت ۷۰.۴۱ دلار برای هر بشکه رسید.
نفت برنت و دابلیوتیآی، هفته گذشته به بالاترین قیمت خود از نوامبر ۲۰۱۴ تا کنون رسیدند و قیمت آنها به ترتیب به رکورد ۷۸ دلار و ۷۱.۸۹ دلار برای هر بشکه رسید. بازارها انتظار داشتند صادرات نفت ایران به علت تحریمهای آمریکا تا حدود زیادی افت کند.
گِرِگ مککنا، استراتژیست ارشد بازار در شرکت کارگزاری آکسیتریدر، میگوید: اگر تحریمهای آمریکا بر علیه ایران بازگردند، حدود ۱ میلیون بشکه در روز از عرضه نفت جهان کاسته خواهد شد.
او ادامه داد: اما هنوز قطعی نیست که این تحریمها بتوانند آنقدر که آمریکا مایل است، تاثیر داشته باشند؛ آلمان اعلام کرده است که از شرکتهای خود در برابر تحریمهای آمریکا محافظت خواهد کرد، ایران اعلام کرده است که غول انرژی فرانسه، توتال هنوز از این کشور خارج نشده است و این درحالی است که چینیها آمادهاند جای خالی توتال را پر کنند.
طبق اعلام شرکت اطلاعات انرژی بیکرهیوگز، در هفته منتهی به ۱۱ می، حفاران نفتی آمریکا، ۱۰ حلقه چاه به تعداد چاههای فعال این کشور اضافه کردند و به این ترتیب تعداد کل چاههای فعال آمریکا به ۸۴۴ حلقه رسید.
حسین سعید، استراتژیست ارشد بازار در شرکت کارگزاری افاکستیام، میگوید: اوج گرفتن تولید نفت شیل آمریکا، همچنان باعث پایین نگاه داشتن قیمتها خواهد بود.
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